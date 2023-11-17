緬甸武裝組織：軍方為重奪港口城鎮發動海空反攻

緬甸反對派聯盟星期五（11月17日）說，為奪回位於孟加拉灣一個港口城鎮，緬甸軍方從海空向他們發動反攻。



路透社報道，撣邦的德昂民族解放軍、若開軍和緬甸民族民主同盟軍結成的「三家兄弟聯盟組織」，星期五在Telegram發布影片說：「今天早上我們佔領了包多鎮（Pauktaw）警察局後，軍方用直升機和一艘海軍艦艇向包多鎮發射炮彈。」

三家兄弟聯盟組織也說：「軍政府士兵夜裏進入鎮裏射殺平民。」路透社無法獨立核實他們的說法，緬甸軍政府發言人沒有回應置評請求。

包多鎮位於若開邦。距離緬甸主要城市仰光約500公里。

緬甸「克倫尼民族防衛軍」（Karenni Nationalities Defense Force，暫譯）的戰士駐守壘固大學，他們稱已從緬甸軍方手上拿下大學。這張圖片取自2023年11月16日發布的影片。（克倫尼民族防衛軍via Reuters）

緬甸《伊洛瓦底》雜誌（Irrawaddy）引述包多鎮一居民說，若開軍游擊隊員早前控制了包多鎮，「所有居民都逃離了。鎮上一個人也沒有，所有商店都關門了。」

緬軍政府正面對2021年奪權以來最嚴峻的軍事挑戰。今年10月27日，緬北多個反軍政府武裝勢力和少數民族地方武裝組織（簡稱民地武）發起「1027行動」，以前所未有的高度協調，向緬軍發動攻勢。衝突至今已持續超過兩周。

中國外交部發言人毛寧16日在例行記者會上重申，中方高度關注緬北衝突態勢，並敦促相關各方儘快停戰，好讓在中國境內避戰的人能儘早返回家園，恢復正常生活。

緬甸若開軍總司令吞密奈（Tun Myat Naing）2015年5月6日在撣邦（Shan State）出席一個少數民族武裝組織領袖的會議。（Reuters）

緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）則指叛軍聯盟試圖獲得中國對其革命的支持。佐敏吞星期四發表聲明說：「中國急於杜絕網上詐騙活動，他們（三家兄弟聯盟組織）正在利用這種情況制定戰略，為他們的組織謀取利益。」

另據緬甸軍政府官方媒體星期五報道，三名被中國通緝的緬北電詐頭目，被軍政府逮捕後移交中國公安機關，第四名頭目據報畏罪自殺。

中國央視新聞報道，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍三人星期四被成功抓獲並移交中國公安機關。緬甸駐昆明總領事館通報，緬甸方面星期三夜間組織抓捕明學昌，明學昌畏罪自殺身亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

