習近平4天訪美行程回顧：以習拜會揭幕矚目　力推亞太合作壓軸

中國國家主席習近平此次三藩市之行在美國當地時間11月17日結束，亞太經合組織（APEC）亦在同日落幕。習近平在旅程中除了參加APEC會議，還與美國總統拜登（Joe Biden）舉行重要的會面。



這次訪美的行程，可以在第三天11月16日先做個總結。習近平出席APEC工商領導人峰會，發表書面演講。2013年以來，習近平每次都應邀出席，包括2022年曼谷舉行的APEC工商領導人峰會上，習近平也是發表書面演講。

亞太合作與介紹中國經濟

習近平當天的書面演講以《同心協力 共迎挑戰 譜寫亞太合作新篇章》為題，這篇演講主要談了兩個方面的內容，一是亞太合作，二是中國經濟發展。

習近平表示在新的時代之問，需要重溫過去30年亞太合作的深刻啟示。習近平總結三個重點，開放包容是亞太合作的主旋律、共同發展是亞太合作的總目標律、求同存異是亞太合作的好方法。

在每次APEC工商領導人峰會上，習近平都會面向工商界人士推介中國、說明中國。這次也不例外。在中國經濟發展中，習近平談到了中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有變也不會變。中國會持續打造市場化、法治化、一視同仁為外商投資提供優質服務。

圖為11月17日，習近平在出席最後一天的APEC會議。（Reuters）

晤多國領導人

同日習近平還在三藩市出席一系列雙邊活動，先後會見五位外國領導人，分別是墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）、秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）、斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）、汶萊蘇丹哈山納爾（Hassanal Bolkiah）及日本首相岸田文雄。

在習近平主席同五國領導人的會見中，務實合作是一個共同主題。會見墨西哥總統洛佩斯時，習近平談到，雙方要拓展金融、電動汽車等新興產業合作，深化禁毒執法合作等。會見秘魯總統博魯阿爾特時，習近平表示，雙方應該加強教育、文化、旅遊、科技、青年交流等合作。習近平在會見斐濟總理蘭布卡時説，中方表示要與斐方推進基礎設施、農林漁業、新能源等領域合作。

區域合作與發展也是會談中談到的重點。會見汶萊蘇丹哈桑納爾時，習近平表示，願同汶萊等東盟國家一道，推進區域經濟一體化，維護東亞合作正確方向。會見日本首相岸田文雄時，習近平指出，中日應該順應時代潮流，把握正確方向，本着「以史為鑑、開闢未來」的精神，樹立積極友善相互認知，建設性管控矛盾分歧，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到具體政策和實際行動中。

新華社評價，中國元首在美國三藩市，從國與國之交，到亞太大家庭，再到全人類福祉，中國正在用行動詮釋「世界好，中國才會好；中國好，世界會更好」，世界也清晰看到中國始終堅定站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊。