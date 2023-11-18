APEC｜阿爾巴尼斯會晤習近平　邀請李強2024年訪澳

中國與澳洲關係逐步升溫之際，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，他已邀請中國總理李強2024年訪問澳洲。



阿爾巴尼斯11月17日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，與國家主席習近平會面。這是阿爾巴尼斯11月初訪華之後，一個月內第二次與習近平會面。

針對會談內容，阿爾巴尼斯告訴記者：「我們談到了李強總理明年訪問澳洲的，兩國之間的會談已經恢復……這是積極的。」

阿爾巴尼斯表示，他還要求中國取消對澳洲產品的剩餘貿易限制。

在莫里森政府期間，堪培拉要求對新冠病毒溯源進行追查，並禁止中國通訊設備企業華為參與澳洲5G建設，讓中澳關係從2018年起陷入冰凍期，中國也對多項澳洲產品實施貿易限制。

自阿爾巴尼斯政府上台後，澳洲對華姿態緩和，北京在幾個月裏先後放寬針對澳洲大麥、煤炭、木材等商品的懲罰性貿易限制措施。10月北京還釋放澳籍華裔記者成蕾，不過，針對葡萄酒、龍蝦等澳洲產品的限制措施仍尚未解除。

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）15日表示，有信心中國或在12月正式取消所有貿易壁壘。

本文獲《聯合早報》授權轉載

