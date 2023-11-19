不苟言笑？紐時評習近平訪美：一窺他神秘面目的機會

中國國家主席習近平結束美國三藩市之行回國，從與總統拜登（Joe Biden）會面、出席互太經合組織（APEC）會議、到主持美國工商企業晚宴，美國《紐約時報》指出，習近平訪美給予外界一個罕有的機會，一窺這「神秘的領導人」的真面目。



在習近平訪美的時候，有數個時刻特別惹人注目：如在11月15日在的一場盛大晚宴上，一群他在1980年代認識在艾奧瓦州居住的人走過接待線。當習近平向那位曾駕車載他四處遊覽的人打招呼時，習近平的臉上露出了笑容。

1985年，時任中共河北省正定縣委書記習近平訪問美國時，這些人安排烤豬、參觀農場、乘船遊覽密西西比河（Mississippi River）的方式款待了他。

圖為11月15日，習近平在美國三藩市與拜登會面。（Reuters）

還有在與拜登會面時，他與拜登討論了一下自己的總統座駕，習近平特別感謝拜登提醒他，他的妻子彭麗媛在20日生日。習近平似乎有點尷尬地說他忘記了，因為他一直在忙碌工作。兩人期間閒聊了一些其他話題，拜登更向他展示了他年輕時曾造訪三藩市，在金門大橋（Golden Gate Bridge）前拍攝的照片。

《紐約時報》指出，這對於一位普通政治家來說，甚至是過去的中國領導人來說，這並不是甚麼非凡的表現。他沒有像鄧小平在1979年訪問德州時戴上牛仔帽，也沒有像江澤民30年前在同一個的APEC峰會上，在西雅圖訪問一戶人家，為兩歲的孩子帶來一隻玩具熊。

中國國內的宣傳機構不斷將他塑造成一個親民的形象，但他幾乎不會透露自己的私人生活，人們很難從中看見習近平的真實模樣。

在與拜登長達4小時的會談中，與會者透露，習近平的表現是沉重謹慎的，但他會流暢地表達自己對中美兩國分歧的看法：地球足夠大，足夠容納中美兩個大國，示意兩個軍事、經濟和技術超級大國可以給彼此一些空間。

拜登談到兩國之間的競爭，目標是使其合理和可控，避免兩國陷入衝突。習近平反對着兩國管理競爭的概念：「對我們來說，首要問題是，我們是對手還是合作夥伴？這是根本性和全局性的問題。」

圖為11月15日，習近平在三藩市的APEC美國工商晚宴上致辭。（Reuters）

在與拜登會面結束，主持美國工商企業的晚宴時，習近平與同場人士交流，包括了Tesla的馬斯克（Elon Musk），蘋果公司（Apple）的庫克（Tim Cook）。與會者透露，這場晚宴是中國試圖接觸美國商界和美國政府的一個嘗試。習近平在致辭時，把中美關係比作一棵「長得又高又壯」的大樹，並提到借出更多熊貓到加州作為友誼使者。

參與晚宴的國家安全會議前中國主管何瑞恩（Ryan Hass）表示，習近平以少見的方式實踐了政治手腕，形容演講「像是伸出的一隻手」，反映中國領導人渴望重建與美國商業界的聯繫：「言辭中帶有一些強硬，但整體語氣是為降低兩國的緊張關係。」

另一位不願透露身份的與會者表示，在習近平在自己的座位上顯得積極，與人對話融洽。他的態度或許不像江澤民一樣，會在晚宴上彈奏鋼琴：「習近平被認為是一個不苟言笑的人，但他經常臉露微笑。」