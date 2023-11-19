張忠謀：習拜會有助緩解美中緊張關係　恢復軍事溝通是好消息

台亞太經濟合作組織（APEC）特使張忠謀認為，美國總統拜登和中國國家主席習近平上週在美國三藩市舉行會談，或有助提升台灣海峽局勢的穩定。



綜合法媒、路透社與台媒報道，三藩市APEC峰會當地時間星期五（11月17日）閉幕，台積電創辦人張忠謀在國際記者會上受詢時說：「我認為這（習拜會）是一場很好的會議，好消息是他們恢復了軍事溝通。我認為這將有助於緩解美中之間的緊張關係，也能提升台灣海峽局勢的穩定。」

張忠謀去年在泰國APEC峰會期間曾和美國副總統賀錦麗進行場邊會晤，也與習近平進行「簡短愉快」的交談，但今年未與習近平有互動。

張忠謀透露，今年他跟賀錦麗、美國國務卿布林肯都有交流，此外還與拜登進行了「滑稽有趣」的「社交式互動」。

台亞太經濟合作組織（APEC）特使張忠謀2023年11月10日在台北出席一個記者會。（REUTERS/Ann Wang）

張忠謀說，他與布林肯互動時表達台灣強烈期盼區域和平與繁榮，也提到希望能提升供應鏈的韌性。

在與日本首相岸田文雄的場邊會晤中，張忠謀感謝岸田文雄重申重視台灣海峽和平穩定與支持台灣參與國際組織的立場。

92歲的張忠謀是第六次代表蔡英文出席APEC峰會、第七次代表台與會。他在記者上表達了對美國對中國實施出口管制的支持，但認為成效如何是另一回事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

