阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團明起訪華　尋求降溫以巴衝突

中國外交部發言人毛寧11月19日宣布，阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日至21日訪華。



代表團成員包括沙特外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外長舒克里、印尼外長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。

訪問期間，中方將同阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團就推動當前巴以衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題深入溝通協調。

在中國斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗在2023年3月宣布復交，這可說是兩國復交後，首次有如此大規模的阿拉伯與伊斯蘭國家外長團訪問中國。

2023年11月13日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis ）遭以軍炮擊，傷者被送往納賽爾醫院（Nasser hospital）。（Reuters）

中方積極協調

中國國家主席習近平10月19日上午在人民大會堂會見來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）時已稱，

中方願同埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。馬德布利表示，埃及和阿拉伯國家高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上一貫秉持公正立場，期待中方為解決當前危機發揮更大作用。 中國國家主席習近平

這是自10月7日以巴開戰以來習近平首次就此直接發表評論。

多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。圖為進行合照前多國領袖趁這空檔寒暄問好。（Reuters）

穆斯林國家峰會後行動

同日較早時沙特阿拉伯與一眾阿拉伯及伊斯蘭國家組成的團隊宣布20日出訪多國，爭取促成以巴戰停火。沙特外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）表示，首站將是中國北京。

費薩爾在11月18日於巴林出席會議期間宣布，沙特和一眾阿拉伯國家的外長將組團出訪，爭取盡快促成以巴停火。費薩爾表示，必須迅速解決這危機，結束在加沙地帶的戰爭。

費薩爾表示，這次出訪的首站將是中國北京，之後會訪問其他國家首都，以傳達以巴衝突雙方必須立即宣布停火並施行人道援助的明確訊息。

此前阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會11月11日在沙特首都利雅得舉行。會議決議授權沙特、約旦、埃及、卡塔爾、土耳其等國家代表阿拉伯及伊斯蘭成員國，組織行動結束以巴戰事。

費薩爾此今次外訪行程是執行峰會所達成的決定的第一步。