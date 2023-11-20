OpenAI狠炒Sam Altman震撼業界　董事會求回巢全因「群眾力量」?

在華爾街紅透半邊天的ChatGPT母公司OpenAI，它的董事會在星期五（11月17日）無預警解僱行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）。對於許多業內人來說，奧爾特曼就是生成式人工智能的代表。



他被解僱的消息，震驚整個市場。然而，事情又峰迴路轉，董事會似乎後悔了，現在又要奧爾特曼回歸。

在奧爾特曼被解僱幾小時後，OpenAI總裁兼前董事會主席格布羅克曼（Greg Brockman）也跟着辭職。市場盛傳，奧爾特曼被趕下台僅一天後，OpenAI就找奧爾特曼面談，似乎OpenAI開始慌了手腳。

或觸發OpenAI離職潮

各個社交平台有知情人士稱，在這之前，奧爾特曼和格布羅克曼兩人就一直在與朋友和投資者，積極討論創辦另一家公。奧爾特曼被辭退後，一批高級研究人員也跟着辭職。知情人士還說，接下來會有更多人離職，OpenAI的離職潮正在醞釀之中。

目前OpenAI的行政總裁職位，暫時由它的首席技術總監穆拉蒂（Mira Murati）擔任，直至公司物色到適合的行政總裁人選為止。

事後回頭看，奧爾特曼被解僱，事出倉促，很多事情沒有交待清楚。一開始，OpenAI董事會在博客發聲明說：「董事會經過深思熟慮，以及詳細審查程序後，決定解僱奧爾特曼。董事會的審查程序得出的結論是，奧爾特曼在與董事會的溝通不坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力。」

OpenAI：圖為2023年9月28日路透社發布的設計圖片可見ChatGPT標誌。（Reuters）

沒說明他如何不坦誠

但是，董事會並沒有對這個指責做進一步的詳細說明，而這恰恰是市場、投資者與媒體等外界最為關注的事。

奧爾特曼被解僱後，OpenAI最大的投資者微軟（Microsoft）很快發聲明說，微軟「仍然致力」與這家人工智能公司維持合作關係。不過，市場消息透露，OpenAI的各大投資者之前都沒收到提前警告，也沒機會對董事會罷免奧爾特曼的決定發表意見。

多名知情人士透露，OpenAI董事會正在與奧爾特曼討論重返公司擔任行政總裁的事宜。其中一名知情人士說，奧爾特曼是在沒任何通知的情況下突然被解僱，因此他對回歸感到「矛盾」，希望公司能進行重大改變，他才能「放心」回來。

另一名與奧爾特曼關係密切的消息人士也透露，一批OpenAI員工定下了一個讓「董事會辭職，奧爾特曼和格布羅克曼回歸」的期限，不然這些員工就集體辭職。這個期限是星期六（11月18日）太平洋時間下午5時（香港時間19日早上9時）。現在這個「期限」已經過了。所以如果奧爾特曼真的離開OpenAI並創辦另一家新公司，這些員工肯定會和他一起走。

OpenAI前行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）2023年6月5日在以色列特拉維夫大學進行演講。美媒The Information於19日稱，公司正在與他商討，讓他「回鑊」當CEO。（REUTERS/Amir Cohen/File Photo）

董事會面對投資者壓力

除了內部員工之外，OpenAI董事會也面對到來自外部的壓力，要求恢復奧爾特曼行政總裁的職務。彭博社也報道，說微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）已「與奧爾特曼聯繫上，並承諾會支持奧爾特曼接下來要做的任何事項」。

《華爾街日報》報道，微軟和Thrive Capital（也就是OpenAI的第二大股東）都在「幫助協調」，希望能夠讓奧爾特曼復職。

OpenAI董事會還有誰？

這個董事會現在由首席科學家蘇茨克韋爾（Ilya Sutskever）、諮詢平台Quora行政總裁德安吉洛（Adam D' Angelo）、前GeoSim Systems行政總裁麥考利（Tasha McCauley），以及喬治城安全與新興技術中心戰略總監（Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology）托納（Helen Toner）組成。

與傳統公司不同的是，OpenAI董事會的任務不是為股東投資增值，而且他們也都沒持有OpenAI的股權。他們稱，使命是要創建一個廣泛有益的通用人工智能（Artificial General Intelligence，簡稱AGI）。

圖為時任OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）2023年9月13日出席的一個關於人工智能的跨黨派論壇，有全體美國參議員出席。論壇民主黨籍的參院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）主持。（Reuters）

「政變」反映公司內部權力鬥爭

據知，蘇茨克韋爾是OpenAI的聯合創始人，也是領導公司旗下研究人員的首號人物。他在這次罷免奧爾特曼的事件中，扮演着重要的角色。消息人士也稱，這次的「政變」反映出OpenAI研究部門和產品部門之間的權力鬥爭。

另外，星期六（11月18日）奧爾特曼被解僱的消息傳開後，許多現任和前任員工都感到憤怒，因為他們都開始擔心現有的員工股票出售計劃，可能會受到管理層突然變動的影響，所以情緒特別激動。

OpenAI最近計劃以860億美元的公司賬面估值，將公司股票賣給員工。這項售股計劃由Thrive Capital牽頭，據了解已進入最後階段，預計最快會在下個月完成。

他若不回歸可能另起爐灶

投資者和員工的反應在很大程度上是可以理解的，畢竟奧爾特曼不僅是OpenAI的代言人，更是人工智能領域備受重視的「代言人」。

他一走，OpenAI最擔心的應該是奧爾特曼另起爐灶，而且還帶走一批OpenAI員工。再加上OpenAI大股東微軟已表示會挺奧爾特曼另起爐灶，這對OpenAI肯定是個大威脅。

這應是董事會罷免奧爾特曼時，萬萬沒想到的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

