Sam Altman拉大隊另起爐灶？　OpenAI再有3名研究員辭職

ChatGPT母公司OpenAI餘波未了，繼行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）及董事主席布羅克曼（Greg Brockman）在11月18日辭職後，再有3名高級研究人員同日辭職。多人離職的事件表明，OpenAI內部長期存在的嚴重分歧。



奧爾特曼及布羅克曼在辭職後，相繼在社交平台上發文，回應罷免風波。布羅克曼表示，對奧爾特曼今天的經歷感到震驚和悲傷。奧爾特曼亦轉發了布羅克曼的帖文表示：「今天在很多方面來説都是一次奇怪的經歷。令人意想不到的是，這有點像在還活着的時候宣讀給自己的悼詞。」

圖為11月16日，在三藩市舉行的APEC會議，OpenAI的行政總裁奧爾特曼發言。（Reuters）

布羅克曼表示，事件發生在16日，奧爾特曼收到了OpenAI內部發來的通知，要求在17日開會，而17日的會議除了布羅克曼外所有董事會成員都有參加，並當場告知要解僱奧爾特曼。布羅克曼隨後亦收到了訊息，通知他被踢出董事會。

在奧爾特曼及布羅克曼離職的消息宣布不久後，3名OpenAI的高級研究員同時辭職，據The Information報道，3名高級究員分別是公司研究總監Jakub Pachocki、負責評估人工智能潛在風險的團隊負責人Aleksander Madry，以及在這家初創公司做了7年研究員的Szymon Sidor。數人的離職表明，奧爾特曼被解僱令一些員工感到非常失望。

韋德布什證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，OpenAI董事會這次的罷免令人震驚，並稱「奧爾特曼是OpenAI的成功關鍵」。儘管OpenAI的合作伙伴目前不會受到影響，但隨着時間的推移，失去了奧爾特曼的影響會逐漸顯現。

艾夫斯指出，奧爾特曼是一位「籌款大師」，他曾成功說服微軟進行數十億的投資，並領導2023年的各種購交易，讓將OpenAI的估值從290億美元推到了800多億美元。

其他分析師則表示，奧爾特曼的離開雖然具有破壞性，但不會影響生成式AI的普及，及OpenAI與微軟的競爭優勢。