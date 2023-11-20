以軍指人質被帶到希法醫院　有女兵在院內遭哈馬斯處決

加沙最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）再被指與哈馬斯（Hamas）有所關聯。以色列軍方11月19日聲稱，有一名被俘女兵在院內被殺，並發布片段指至少有兩名外國人質被帶到醫院，兩人分別是尼泊爾人及泰國人。



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以色列首席軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，根據可靠情報顯示，19歲以色列女兵馬西亞諾（Noa Marciano）被俘虜後，先被帶到希法醫院旁邊的公寓當人質。然後再被帶到醫院圍牆內，被哈馬斯恐怖分子謀殺，死者遺體上週在醫院附近被發現。

哈馬斯此前表示，她是因以色列空襲中身亡，並曾發布一段影片，顯示相信是她的屍體，除了頭部受傷，沒有明顯傷痕。但以軍目前指哈馬斯說謊，強調女兵並非死於空襲。

哈加里又稱，哈馬斯還在10月7日將抓獲的兩名外國人質，帶往希法醫院，之後下落不明。哈加里播出閉路電視影片，顯示一名男子被人推入醫院，令醫護人員大吃一驚。 第二段影片顯示，一名受傷男子躺在病床上，旁邊身穿便衣的男子手持突擊步槍。

以色列軍方同日發布影片稱，醫院下方設有一條長55公尺的地道。

哈馬斯未回應哈加里的言論，但先前曾指部份人質會送院治療，並否認有利用醫院等民用設施建地道網。