以巴衝突｜白宮指人質協議接近達成　料遠超過12人獲釋

美國白宮副國家安全顧問芬納（Jon Finer）11月19日指協議已接近達成，並透露獲釋人質「遠遠超過12名」，協議還可能包括延長暫停戰鬥時間，並允許在加沙分發人道主義援助。另外，芬納指在確保撤離平民安全之前，美方認為以軍不應在加沙南區繼續採取作戰行動。



芬納接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，以色列與哈馬斯的人質談判「非常複雜、非常敏感的」，但一些突出的分歧已經縮小。他認為，相比於新一輪衝突以來任何時間，當前協議最有機會達成。但芬納警告，由於談判的敏感性，仍有可能會最後一刻破裂。

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以色列大使及卡塔爾總理均稱協議可望達成

以色列駐美國大使赫爾佐格（Michael Herzog）同日接受美國廣播公司（ABC）採訪時也稱，以色列盼哈馬斯「在未來幾天內」能夠釋放「大量」人質，他希望協議未來幾天內達成。

卡塔爾總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）19日也表示，對以色列和哈馬斯將達成人質協議愈來愈有信心，認為仍然存在的挑戰「非常小」。穆罕默德在多哈與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會面後稱，該協議面對的困難主要存在於實際操作和後勤層面。

《華盛頓郵報》近日報道，以色列和哈馬斯已達成一項由美國斡旋的初步協議。但白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）18日稱，目前還沒有達成協議，但美方將繼續努力達成協議。