以巴衝突︱王毅：國際社會須緊急行動　制止加沙悲劇蔓延

中共中央政治局委員、外交部長王毅11月20日上午在北京同阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團舉行會見時表示，國際社會必須緊急行動起來，採取切實有效措施阻止這場悲劇繼續蔓延擴大。



阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團於11月20日至21日訪華。代表團成員包括沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）、約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）、埃及外長舒克里（Samih Sukri）、印尼外長蕾特諾（Marsudi）、巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）以及伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）。

中國外交部稱，訪問期間，中方將同阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團就推動當前巴以衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題深入溝通協調。

多個阿拉伯國家與伊斯蘭國家外長2023年11月20日訪問中國北京，與中國外長王毅在釣魚台國賓館會面。（Reuters）

王毅在北京釣魚台國賓館會見阿拉伯和伊斯蘭國家外長代表團時說：「國際社會應立即採取有效措施，防止這一悲劇的擴大和延伸。」

王毅表示，巴以衝突已經延宕一個多月，造成巴勒斯坦和以色列數萬人傷亡，迄今加沙已有60%的住房被損毀，70%人口被迫逃離家園，20萬以上的人口面臨飢荒，人道災難正在加沙地區上演。加沙局勢牽動著世界各國，拷問著人類良知和人性的底線，國際社會必須緊急行動起來，採取切實有效措施阻止這場悲劇繼續蔓延擴大。

王毅指出，中國在這場衝突中堅定站在公道和正義一面。衝突爆發以來，中方一直在為推動衝突降溫、保護平民安全而努力，為擴大人道救援、防止人道災難而奔走，為重回「兩國方案」、早日實現巴勒斯坦問題全面公正持久的解決而呼喊。中方不僅通過雙邊渠道同各方接觸，勸阻促談，而且通過多邊平台為恢復和平而匯集共識。

王毅強調，中國是聯合國安理會11月輪值主席國，在中方的主持之下，安理會通過了本輪衝突以來第一份關於巴以問題的決議，敦促各方遵守國際法、國際人道法，保護包括兒童在內的平民，實施有足夠天數的緊急人道暫停，釋放被扣押的人質，允許全面、快速、安全不受阻礙的人道准入，持續、充分和不受阻礙地向平民提供必需的物資和服務。

王毅表示，11月11日，阿拉伯、伊斯蘭國家召開聯合特別峰會，就巴以局勢發出清晰而強烈的共同聲音，呼籲推動停火之戰，保護平民，開展人道救援，落實「兩國方案」，中方對此完全支持，願意同阿拉伯伊斯蘭國家的兄弟姐妹們共同努力，為盡快平息加沙戰火，緩解人道主義危機，推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正持久解決，做出不懈努力。