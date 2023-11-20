阿拉伯與伊斯蘭國家外長打卡北京談以巴　巴外長：討論以色列罪行

阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日訪問北京，中共中央政治局委員兼外長王毅與代表團會面。作為當事方之一的巴勒斯坦，稱此是為了討論以色列對巴人犯下的罪行。



巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）稱，以色列聲稱要消滅巴勒斯坦人並奪取我們的權利，這違反兩國方。他稱，巴方來到北京是為了討論以色列人在加沙對巴勒斯坦人民所犯下的「野蠻」罪行。

王毅表示，中國完全支持利雅得阿拉伯-伊斯蘭峰會提出，以兩國方案解決以巴問題的呼籲。他稱支持巴勒斯坦人恢復民族合法權利的正義事業。

王毅20日與到訪的沙特、約旦、埃及、印尼、巴勒斯坦外長及伊斯蘭合作組織代表會晤，討論加沙局勢。為當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題溝通協調。

沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）稱，加沙須立即停火並實施人道救援，同時呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。費薩爾稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。

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路透社報道，王毅表示中國完全支持在利雅德舉行的伊斯蘭-阿拉伯峰會提出，以兩國方案解決以巴問題的呼籲。

王毅指出，國際社會必須立即行動起來，採取有效措施結束加沙戰爭造成的人道災難。