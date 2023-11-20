普京稱俄中就解決重大國際問題協調　習近平：一道為世界注入穩定

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月20日在致俄中執政黨對話機制第十次會議參加者的賀電中指出，俄中正就解決重大國際問題協調努力。中國國家主席習近平稱，中方願與俄方一道，為世界注入更多穩定性和正能量。



俄衛網20日稱，普京表示，俄中全面戰略協作夥伴關係處於前所未有的高水平，雙方正落實在經濟、交通、能源、人文等領域的大型聯合項目。他指在雙邊基礎上，以及在上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）、金磚國家（BRICS）和其他多邊機構框架內，俄中正在解決重大國際問題方面協調努力，以促進建立更加公正和民主的世界秩序。

他說統一俄羅斯黨（United Russia）和中國共產黨間的良好、建設性合作促進俄中關係向前發展。他稱定期接觸確保在黨建設、議會和社會活動領域經驗的有益交流，使雙方能詳盡討論雙邊和國際議程上的廣泛現實問題。他稱相信，此次討論也將是實質性和建設性的，而提出的意見和想法將有助於進一步加強俄中富有成果的合作。

習近平在賀信中表示，2024年是中俄建交75周年，中方願同俄方共同把握歷史大勢，堅定發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係，有力促進兩國各自發展振興，為世界注入更多穩定性和正能量。

他指中國共產黨和統一俄羅斯黨交流合作是新時代中俄關係的重要組成部份，中俄執政黨對話機制已發展成為兩國鞏固政治互信、密切戰略協作、推進互利合作的獨特渠道和平台。他稱希望兩黨以對話機制第十次會議為契機，展現大國大黨責任擔當，豐富新時期交往內涵，開創機制化交流合作新局面，為促進新時代中俄關係不斷發展、維護國際公平正義、推動構建人類命運共同體貢獻更大力量。