哈馬斯：將與以色列達成停火協議

路透社11月21日取得巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的聲明，指該組織即將與以色列達成停火協議，但沒透露細節。



報道提到，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）向卡塔爾官員作出有關回應。

美媒曾在19日引述消息人士稱，以色列與哈馬斯有可能達成協議，停火4至5天，換取哈馬斯釋放約50名以色列人質。

另一名消息人士指，卡塔爾官員19日與白宮中東協調員麥格克（Brett McGurk）會晤後尚未達成協議，其中關鍵在於協議執行方式，包括向加沙運送援助物資一事。雙方正就過境檢查、使用入境點及物資類型進行協調。

各國談判代表均罕有對談判進展表示樂觀，部份主要分歧收窄，或在數天內達成協議。美媒11月19日引述消息人士稱，以色列與哈馬斯有可能達成協議，停火4至5天，換取哈馬斯釋放約50名以色列人質。各國談判代表均罕有對談判進展表示樂觀，部份主要分歧收窄，或在數天內達成協議。

消息人士表示，以色列已提交一份約100人平民人質名單，要求哈馬能全數釋放。哈馬斯願在停火期間內釋放50人，若停火時間延長，或再釋放約20至25人。哈馬斯稱，為聚集被不同武裝部隊扣押在不同地點的人質，需暫停戰鬥。

不過哈馬斯政治局成員里夏克（Izzat al-Risheq）20日早上否認雙方已協議，指消息並不真實。《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）19日剛引述以色列高級消息人士稱，目前無任何相關消息。

另外《華盛頓郵報》曾在18日報道，在美國的斡旋下，以色列和哈馬斯即將達成一項協議，釋放在加沙被扣的人質，以換取停火五天。

華報報道指出，根據一份長達6頁的協議條款，衝突各方將凍結戰鬥行動最少5天，同時每24小時分批釋放50名或更多人質，據悉共有239名人質將被獲釋。屆時將有監視裝置監視地面上的行動，以確保雙方維持停火。

報道稱除非在最後一刻發生意外，否則人質釋放行動會在未來數天開始。

停火的另一個目的是允許大量增加包括燃料在內的人道主義援助，從埃及進入被圍困的地方，讓醫院的傷者可得到治療及撤離。