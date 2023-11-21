拜登開設Threads帳戶　白宮：已籌備數週

撰文：張子傑
出版：更新：

美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）11月20日在Meta旗下的社交平台Threads開設帳戶，白宮稱有關安排已籌備數週，強調以不同方式與民眾接觸。

美國CNBC頻道報道，拜登、賀錦麗、第一夫人、第二先生、以及白宮都「登陸」Threads，其中拜登的帳戶在公開後半小時就已經吸引200萬名追隨者。

拜登在Threads的首篇帖文表示，指自己在新平台與大家接觸，但內容不變，就是大家正面對一個轉折點，今天所作的決定將影響深遠。他不認為美國的未來是暗淡和分裂，而是一個即將起飛的美國，並揚言會運用一切能力達成該時刻，亦會繼續向大家匯報進展。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，除了將該應用程式改名為X外，亦推出多項具爭議的改革，再加上他日前被指協助散播反猶太人的言論，惹來多家企業抽起廣告。

Facebook母公司Meta在7月推出Threads，截至7月中已吸引超過1億個帳戶，分析平台Apptopia於10月估計，美國每日有大約3300萬名Threads活躍用戶。 Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）曾表示不會將新聞及政治活動列為Threads的優先內容，惟不少由Twitter「跳船」的網民都透過該平台接收新聞資訊。

白宮譴責馬斯克協助散播反猶太言論　多間企業抽起X廣告白宮指拜登及習近平同意再會面　但未有具體日期拜登：巴勒斯坦政權應最終統治加沙地帶和西岸馬斯克徵志願者切頭骨植入「人腦晶片」　未滿40歲四肢癱瘓者優先
美國
拜登
Threads
Meta
facebook
社交網絡
X（Twitter）