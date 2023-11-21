拜登開設Threads帳戶　白宮：已籌備數週

美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）11月20日在Meta旗下的社交平台Threads開設帳戶，白宮稱有關安排已籌備數週，強調以不同方式與民眾接觸。



美國CNBC頻道報道，拜登、賀錦麗、第一夫人、第二先生、以及白宮都「登陸」Threads，其中拜登的帳戶在公開後半小時就已經吸引200萬名追隨者。

拜登在Threads的首篇帖文表示，指自己在新平台與大家接觸，但內容不變，就是大家正面對一個轉折點，今天所作的決定將影響深遠。他不認為美國的未來是暗淡和分裂，而是一個即將起飛的美國，並揚言會運用一切能力達成該時刻，亦會繼續向大家匯報進展。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，除了將該應用程式改名為X外，亦推出多項具爭議的改革，再加上他日前被指協助散播反猶太人的言論，惹來多家企業抽起廣告。

Facebook母公司Meta在7月推出Threads，截至7月中已吸引超過1億個帳戶，分析平台Apptopia於10月估計，美國每日有大約3300萬名Threads活躍用戶。 Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）曾表示不會將新聞及政治活動列為Threads的優先內容，惟不少由Twitter「跳船」的網民都透過該平台接收新聞資訊。