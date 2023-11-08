馬斯克徵志願者切頭骨植入「人腦晶片」　未滿40歲四肢癱瘓者優先

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）正在為他職業生涯中最重要的產品發布做準備。但這次和火箭無關，而是腦部手術。



彭博社報道，馬斯克成立的神經技術公司Neuralink，正在為Neuralink的首個臨床試驗尋找志願者，受試者必須同意讓外科醫生切除一塊頭骨，以便讓一個機器人把一系列電極和超細電線接入大腦。當機器人完成工作後，失去頭蓋骨的部分將被覆上一塊25美分硬幣大小的電腦晶片，這塊晶片將留在受試者的頭上好幾年。

這項試驗的目的是分析和讀取受試者的腦活動，然後將訊息以無線傳輸方式送至附近的手提電腦或平板電腦。

出於試驗目的，理想候選人是年齡40歲以下、四肢癱瘓的成年人。如果受試者是這樣的患者，則可能將Neuralink的植入物植入其前運動皮層的手旋鈕區域（hand knob area），該區域控制手掌、手腕和前臂。目標是證明Neuralink的設備可以安全地從患者大腦的那部分收集有用的數據。這是Neuralink努力將人的思想轉化為電腦可以理解的一系列命令的關鍵一步。

總部位於美國三藩市的Neuralink是一間正在開發植入式腦機接口設備的神經技術公司，由馬斯克等人於2016年成立，並於2017年3月首次公開。

本文獲《聯合早報》授權轉載

