中國傳擬在阿曼設軍事基地　分析：美國處理台海問題或更複雜

中國據報有意在阿曼興建軍事設施，分析認為，這可能迫使美國不得不重新評估在中東地區乃至全球的軍事戰略佈局與資源配置，或增加其處理台海問題的複雜性。



美國之音星期日（11月19日）的報告引述台灣國策研究院資深顧問陳文甲說，阿曼基地可被視為中國在非洲吉布提（Djibouti）後，補充和擴展其在印太地區的軍事存在，進一步增強其全球軍事佈局，可能對美國在中東地區的軍事優勢構成挑戰與威脅。

彭博社本月稍早報道稱，美國總統拜登（Joe Biden）被告知中國軍方10月與阿曼官員討論了興建軍事設施的相關事務，阿曼方面表示願意接受這項協議，雙方同意在未來幾週舉行更多會談。

在此之後，拜登致電阿曼元首，白宮11月10日發表簡短聲明稱，兩人討論了中東地區的最新事態發展，承諾強化兩國長期的雙邊關係。

多名專家分析認為，中國考慮在阿曼興建軍事設施，顯示中國正在擴張在中東的影響力。

台海安全研析中心主任梅復興分析稱，此前中國的海外基地只有非洲吉布提一個，如果未來中國在阿曼建立第二個海外基地的話，一來是保障攸關中國能源運輸的海上交通線；二來 是展現中國勢力進入中東地區，可以提升北京在該區域的話語權和影響力；三來則是藉此伺機挑戰美國在該地區的傳統勢力。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員翟文中則認為，一旦中國跟阿曼達成協議，美國必須重新評估其在中東地區的軍事戰略與資源分配，美國也要考慮萬一真正發生戰事， 戰線會延長，需把兵力散佈到更多的地方去應對，所以會增加處理台灣海峽問題的複雜性。

不過，相較美國在海外80個國家和地區設有750個軍事基地，中國目前僅有吉布提一個海外保障基地，分析家說，中國要追趕的還有一大截。

梅復興稱，中國在阿曼開設基地對美國的挑戰，主要還是在波斯灣以及阿拉伯海區域內的軍事設施「從無到有」的性質，而不是量上面的威脅，因為美國早已在科威特、巴林 、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋等多個國家設有頗具規模的基地，並駐有相當兵力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

