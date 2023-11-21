加沙衝突｜無國界醫生車隊遇蓄意襲擊　組織予以最強烈譴責

加沙遭到持續轟炸及襲擊，上周六（18日），無國界醫生一支試圖撤離巴勒斯坦員工及其家人的車隊遇襲，兩名員工親屬分別死亡及受傷。無國界醫生對襲擊予以最強烈譴責，並再次呼籲立即允許組織的員工，以及其他成千上萬被戰火困在加沙北部、生活環境極端惡劣的人撤離。



圖、文：無國界醫生



當地時間上午9時，五輛有清晰無國界醫生標示的車輛，由組織的各個處所出發，包括位於什法醫院附近的賓館、辦事處和門診部。車隊運送137名巴勒斯坦員工和其家人，當中更有65名兒童，前往加沙南部更安全的地方。他們自本月11日起，因持續的戰事一直被困在炮火之中，

組織已將是次車隊的行動告知衝突雙方，而車隊亦按照以色列軍隊指示的路線，與其他試圖離開該區的平民一同到達薩拉丁街（Salah Al Deen street）。由於以色列部隊對巴人展開全面檢查，車隊抵達靠近加沙河（Wadi Gaza）的最後一個檢查站時，當地已擁擠不堪。

圖為10月11日，當地人在轟炸後將一位巴勒斯坦人的遺體抬進加沙希法醫院的停屍房。（Getty）

儘管組織已與以色列軍隊分享資訊，但車隊等候數小時仍未獲放行。隨後，組織員工聽到槍聲，他們因感到害怕而被迫折返，回到距離檢查站約7公里的無國界醫生處所。回程時，車隊在瓦赫達大街（Al-Wehda Street）靠近薩依德阿斯街（Said Al A'as Street）交界的位置遭到襲擊，組織的兩輛汽車被蓄意擊中；肇事地點靠近無國界醫生辦事處。

加沙局勢持續緊張，上周日（19日），以色列空襲離沙加南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital）約1公里外的地區後，有122名傷者被送入該醫院，其中70人送抵時已告不治，其餘數十名傷者，包括多名兒童嚴重燒傷，情況危殆。

無國界醫生在該醫院的燒傷病房工作，外科醫生平均每日進行約十個燒傷手術，但現時該院有數百名燒傷的傷者，他們須輪候接受手術。

無國界醫生加沙南部項目統籌 加尼爾（Christophe Garnier ）說：「這裏的醫療需求龐大，無國界醫生亦準備好隨時擴大工作規模，但團隊的基本人身安全需得到保障，醫療和人道物資運入加沙亦必須暢通無阻。為阻止目前的殺戮，實施停火比以往更刻不容緩。」