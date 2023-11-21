以巴衝突｜希法醫院28名早產嬰兒送抵埃及　世衛指至少11名危殆

從加沙最大希法醫院（ Al Shifa hospital）撤離的31名早產嬰兒，當中28名已於11月20日被送往埃及接受救治，另有3名留在加沙南部拉法的阿聯酋醫院 （Al-Helal Al-Emairati Maternity Hospital）。據指出，少數嬰兒的父母獲准同行到埃及。世界衛生組織（WHO）發言人表示，所有嬰兒都出現嚴重感染，當中11或12人情況危殆。



希法醫院因燃料耗盡停電，此前已有至少8名早產嬰兒死亡。11月19日，31名早產嬰終獲撤離，並送到加沙南部邊境的一家醫院。據埃及電視台播出的畫面顯示，其中28名早產嬰20日以保溫箱送抵埃及，然後再由醫護人員以救護車送院。

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世衛指出，自希法獲撤離的嬰兒都出現嚴重感染，不少人體溫很低，需要仔細的專科護理。拉法阿聯酋醫院的醫生表示，所有31名嬰兒從希法送抵該院時都處於「災難性狀況」， 出現營養不良、脫水、低溫等情況，目前留在該院的3名嬰兒情況穩定。

聯合國兒童基金會（UNICEF）駐開羅負責人霍普金斯（Jeremy Hopkins）表示，正在與埃及當局協調，以了解每個嬰兒的情況，包括沒有親人同行的嬰兒，以便為他們提供額外支援。