阿根廷「Bitcoin狂人」當選總統　揚言關閉央行及美元化

阿根廷大選結果出爐，由經濟學家出身、有「阿根廷特朗普」之稱的極右翼自由前進黨（LA）代表米萊（Javier Milei）當選總統。他曾批評中央銀行是「騙局」，誓言將之關閉，更將比特幣（Bitcoin）視為重振經濟關鍵。



美國《福布斯》（Forbes）雜誌20日報道稱，米萊在大選中以55%得票率優勢勝選，反映阿根廷出現重大政治轉變，又指他批評政客藉央行向民眾徵收通脹稅的觀點，在當地通脹危機中發生作用，而他支持比特幣的立場，有可能改變當地的「遊戲規則」。

米萊主張把貨幣控制權交回私營部門，倡導以比特幣為法定貨幣，但並未就此提出正式方案。他亦支持金融去中心化、用美元取代披索，手段被稱為「經濟休克療法」。

米萊曾在美洲國際公司（Corporación América International，暫譯）擔任首席經濟學家，並任職於世界經濟論壇（WEF）。報道指上述職位通常與傳統金融相關，與支持比特幣的觀點對比鮮明，令他的經濟政策更為複雜。

報道指，米萊任內或促使阿根廷跟隨薩爾瓦多，以比特幣為法定貨幣並用作儲備資產，預料將之引入當地經濟，可促成更去中心化及抗通脹的金融體系，或對比特幣的價值產生正面影響。