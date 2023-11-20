米萊當選阿根廷總統　稱35年後再次成世界強國

當地時間11月19日，阿根廷總統選舉第二輪投票拉開帷幕。據阿根廷媒體報道，阿根廷目前已完成99.28%的選票統計，有着「阿根廷版特朗普」之稱的極右翼自由主義經濟學家、國會眾議員米萊（Javier Milei）以55.69%的得票率，當選阿根廷新一任總統。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：張菁娟



當晚，米萊發表勝選講話，稱阿根廷的衰落從今天結束，重建開始。他表示，阿根廷目標在35年後「再次成為世界強國」。

報道稱，米萊的競爭對手經濟部長馬薩（Sergio Massa）獲得44.30%的選票。在未公布最終結果之前，馬薩已發表講話，承認競選失敗。

當選總統將於12月10日正式就職，任期4年。

米萊在勝選講話中說：「今天，我們扭轉了歷史，阿根廷的衰落將走向終結，我們開始翻開新的一頁。阿根廷的重建從今天開始。」

他強調，阿根廷的局勢非常危急，需要進行劇烈的變革，沒有漸進主義或半途而廢可言。「我們曾是世界上最富有的國家，如今阿根廷有未來，在35年後，我們將再次成為世界強國。」

米萊此前承諾將採用所謂的「經濟休克療法」，他主張「燒掉」管理不善的央行，廢除比索，全面轉向「美元化」，大幅削減開支，他還承諾將中央政府部門從18個大幅砍到8個，允許公開攜帶槍支、合法化器官買賣並限制墮胎等。路透社認為，這些可能會帶來痛苦的改革，不過在對經濟萎靡感到憤怒的選民中，確實引起了共鳴。

近年來，阿根廷持續面臨通貨膨脹和經濟衰退困境。據報道，阿根廷已經是世界上通脹率最高的國家之一，年通脹率接近116%。2023年以來，阿根廷通脹率在4月達到峰值8.4%，儘管後來數據下降，但分析師認為，7月通脹率可能將回升至7.1%。有專家預測，2023年阿根廷國內生產總值將萎縮3.1%，2024年將再萎縮0.2%，2025年有望增長2.5%。

「我們有決心解決中央銀行的問題，讓阿根廷站穩腳跟，繼續前進。」米萊說。

阿根廷憲法規定，總統候選人需獲得超過45%的選票，或者獲得超過40%的選票且得票率領先第二名10個百分點，才能直接當選。如未產生符合直接當選條件的候選人，得票率前兩名的候選人進入第二輪投票，第二輪得票數高者當選。

阿根廷《金融界報》（Ambito Financiero）稱，這將是阿根廷歷史上第二次在第二輪選舉中直接誕生新總統。第一次發生在2015年，當時反對派「變革」競選聯盟候選人馬克里（Mauricio Macri）以不到3%的優勢戰勝左翼執政聯盟「勝利陣線」候選人肖利（Daniel Scioli），當選阿根廷總統，結束了左翼執政聯盟長達12年的執政史。

馬薩：圖為2023年11月19日，阿根廷總統候選人、經濟部長馬薩在布宜諾斯艾利斯向支持者發表講話。（Reuters）

據報道，在最終結果公布之前，馬薩發表講話表示，他已向米萊表示祝賀，並稱從20日開始，提供確定性和保障的責任就落在了米萊肩上。

「今天證實了一件事，阿根廷有一個透明、穩固且尊重選舉結果的民主體系。我想告訴各位的是，結果並不是我們所期望的。我聯繫了米萊並表示祝賀，並祝他好運，因為他是多數阿根廷人選擇的未來4年的總統。」馬薩說。

作為候選人，馬薩的主張與米萊相差很大，他計劃通過增加出口供應來應對危機，贊成阿根廷加入金磚國家（BRICS），承諾繼續向民眾提供社會支持，並維持免費的中小學、大學和醫院。

路透社稱，一些人將此次投票描述為，「兩害相權取其輕」的選擇：對米萊痛苦的經濟藥方的恐懼，以及與對馬薩及其庇隆主義政黨造成的經濟危機的憤怒。

對於米萊的勝選，報道稱，這動搖了阿根廷的政治格局和經濟路線，並可能影響穀物、鋰和碳氫化合物的貿易。米萊拒絕與中國、巴西和俄羅斯合作，支持加強與美國和以色列的關係。此外，他反對阿根廷加入金磚國家。

現年53歲的米萊擁有經濟學文憑，但後期讓他聲名鵲起的工作是脫口秀和電視台節目主持人。2018年，米萊總計接受了235次採訪，成為當年接受電視採訪次數最多的經濟學家。2020年，米萊加入「自由前進」政黨（Avanza Libertad），並正式開啟了政治生涯。

米萊曾被阿根廷媒體稱為「阿根廷版特朗普」，認為他十分擅長用社交媒體為自己造勢，並利用短片紅利迎合貧困地區年輕人對傳統政客厭倦且憤怒的心態。據阿根廷《民族報》（La Nación）報道，米萊在TikTok上關於削減公共開支、減少政府部門數量的影片累計播放200萬次，獲得24萬點讚，深受年輕人追捧。

和特朗普一樣，米萊的一頭亂髮也多次成為媒體關注的焦點，他一再表示自己不梳頭，並因此獲得一個綽號「假髮」。

據報道，米萊十分「崇拜」特朗普（Donald Trump）。而在得知米萊當選後，特朗普本人還在社交媒體發文對其表示祝賀。

特朗普還改編了自己的口號寫道：「讓阿根廷再次偉大」（MAGA，Make Argentina Great Again!）。