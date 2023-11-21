阿拉伯伊斯蘭國家外長團訪華　中國外交部：表明高度信任

阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日至21日訪華，討論加沙地帶（Gaza Strip）局勢，中國外交部21日稱，代表團將中國作為國際斡旋的第一站，表明對中國的高度信任，體現雙方互相理解、互相支持的優良傳統。



中國外交部發言人毛寧11月21日主持例行記者會時介紹稱，沙特阿拉伯外交大臣費薩爾率阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日訪華，約旦、埃及、巴勒斯坦、印尼外長和伊斯蘭合作組織秘書長等參加訪問。

毛寧指，中國國家副主席韓正，中共中央政治局委員、外交部長王毅分別同代表團會見、會談，中方高度讚賞阿拉伯-伊斯蘭國家聯合特別峰會的和平努力和正義呼聲，支持峰會部長級聯合後續委員會發揮更大作用，代表團將中國作為國際斡旋的第一站，表明對中國的高度信任，體現了雙方互相理解、互相支持的優良傳統。

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毛寧表示中方闡明應對加沙危局、解決巴勒斯坦問題的主張，當務之急是全面執行聯合國安理會和聯大有關決議，立即停火止戰，要切實遵守國際法特別是國際人道法，反對任何針對巴勒斯坦平民的強迫流離失所和強制遷移。

她稱任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排都必須徵得巴勒斯坦人民的同意，也要照顧地區國家合理關切，任何針對當前形勢的解決辦法都不能背離「兩國方案」，都應有利於地區和平穩定。聯合國安理會要傾聽阿拉伯、伊斯蘭國家的呼聲，為推動局勢降溫採取負責任的行動。

她指中方作為安理會輪值主席國，將繼續同阿拉伯、伊斯蘭國家加強協調，凝聚共識，推動安理會就加沙局勢進一步採取有意義的行動，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，不實現巴勒斯坦問題的公正解決，中東就難有持久和平穩定。

毛寧說，來訪的阿拉伯和伊斯蘭國家外長高度評價中方在巴勒斯坦問題上長期秉持公正立場，讚賞中國作為聯合國安理會輪值主席國推動出台本輪巴以衝突以來首份安理會決議，期待同中方開展更加密切的協調，防止危機蔓延，重啟和談進程。