阿伊外長聯合訪華：中國不會是加沙戰局的調停主導者

阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日至21日訪華，按照沙特外交大臣費薩爾的說法，這是將本月在利雅得舉行的阿拉伯和伊斯蘭國家領導人聯合峰會上所作出決議付諸實施的第一步。

費薩爾稱，「第一站是中國，之後我們將前往其它國家的首都」。土耳其外交部長費丹近日接受半島電視台專訪時也提到阿拉伯、伊斯蘭國家聯合代表團不久將在莫斯科、北京和倫敦舉行會議，討論止戰問題。

另根據卡塔爾通訊社，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德本·阿卜杜拉赫曼·阿勒薩尼將於11月21日星期二開始訪問俄羅斯和英國，這是七個阿拉伯和伊斯蘭國家外長為結束加沙地帶戰爭展開斡旋努力的一部分。「是兄弟國家多位外長對聯合國安理會常任理事國的一輪正式訪問的一部分，旨在採取行動立即結束戰爭。」

綜上訊息可以看出，阿拉伯國家和伊斯蘭國家外長的這次出訪是聯合行動，是在沙特召開的領導人峰會共識的一部分。中國是其中的一站。後續這些外長至少會訪問莫斯科和倫敦，是否還會訪問其他安理會常任理事國比如法國和美國，有待觀察。

圖為2023年11月20日訪華的沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）抵達北京釣魚台國賓館出席多國外長會。他在會議上稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。圖中中國外長王毅歡迎費薩爾，兩人準備握手。（Reuters）

中國作為阿拉伯、伊斯蘭外長訪問團到訪的首站，其意義是不同尋常的。眾所周知，中國在立場上是支持阿拉伯國家，主張停火的。首先到訪中國是默認中國為確定性因素，希望中國發揮重大作用的象徵。

從過去一段時間情況看，中國和俄羅斯是聯合國安理會常任理事國中支持停火的。法國和英國雖然支持人道主義救援，對以色列對平民和民用設施的打擊的容忍度越來越低。但是礙於美國的壓力和國內的政治情況，立場並不十分明確。美國是安理會中以色列的最大支持者，美國承認以色列有自衛權，且同意人道主義暫停而非停火，這和大多數國家的立場是不一樣的。

阿拉伯國家和伊斯蘭國家外長的出訪是爭取支持的行動。俄羅斯礙於同美歐在烏克蘭戰場上立場敵對，其主張幾乎都被看成是對美歐的反制。且俄羅斯深陷俄烏衝突自顧不暇，能夠在以巴問題上有多大的力量可以說服美國，並不確定。在這樣的情況下，中國是備受矚目的。在剛剛過去的習拜會上，中美交流了以巴問題，美國甚至請中國轉達對伊朗的訊息。中國是一個能和美國說得上話的話事人。阿拉伯、伊斯蘭國家外長希望中國發揮作用，美國也希望中國發揮作用。這幾乎是一種眾望所歸的發展態勢，將中國推向了前台。

這是否說明中國在加沙局勢上大展拳腳的時機到了？

多個阿拉伯國家與伊斯蘭國家外長2023年11月20日訪問中國北京，與中國外長王毅在釣魚台國賓館會面。（Reuters）

中國希望發揮大國的作用，各方也希望中國作為聯合國安理會常任理事國發揮作用。但是事態的關鍵方是沙特、美國、以色列。美國在中東問題上有自身主張，希望中國向伊朗傳話，這是一方面，但在同阿拉伯國家打交道上，美國有自身的獨特方法。美國是大部分中東國家的武器供應者，中東是盛產石油的地區，而石油美元是維繫美國霸權的靈丹妙藥，美國能否允許他國尤其是中國介入調停美國和地區國家的糾紛？很大程度上未必會。

以色列也不一定會對美國言聽計從。美國和以色列在戰後加沙地帶在誰管理上的分歧已公開化。以色列有自身的國內政治需要。中國能如何說服以色列？有何籌碼能讓內塔尼亞胡右翼政府維持政治存在向民眾交差？

這中間最關鍵的是沙特，阿拉伯國家和伊斯蘭國家此次聯合起來發聲和行動，是重大進步。沙特能夠主持召開阿拉伯國家和伊斯蘭國家的聯合峰會，是沙特外交地位的彰顯。多國支持沙特，既是沙特行動的基礎，也是沙特不得不前進的動力。阿拉伯國家將採取何種措施取決於沙特有何決斷和魄力。依照沙特王儲穆罕默德的性格，絕不會是可以輕易將加沙問題翻篇，然後同以色列談判建交，也不會對沙特坐穩阿拉伯國家領袖的位置無動於衷。沙特希望獲得各國支持，也希望中國支持他們的行動，這中間沙特希望中國發揮的作用更大意義上是沙特抬轎者的角色。

圖為多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。照片中可見穆罕默德王儲居中，他右手三位是約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、敘利亞總統巴沙爾，左手三位是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其總統埃爾多安、伊朗總統萊希。（Reuters）

美國從中東抽身，對中東大國來說是戰略自主性增強的契機，沙特需要尋找機會來彰顯自身的存在感和影響力。此次以哈衝突，沙特明顯在醖釀一步大棋。沙特同美國和以色列的交易如何達成，歸根結底還要看美國如何調停沙特同以色列的關係。美國能夠撮合以色列和沙特的和解進程，自然而然也懂得如何平衡以色列同阿拉伯國家的矛盾。

阿拉伯國家和伊斯蘭國家組成聯合代表團，統一一致行動的戰線，是沙特一方在內部成功團結各方的結果。阿拉伯國家和伊斯蘭國家外長代表團首站到訪中國，並將到訪其他安理會常任理事國，是這一群體在全球範圍整合資源的行動。這些是沙特同美國和以色列談判的籌碼。

百年未有之大變局下，沙特等阿拉伯和伊斯蘭國家聯合起來是中東大變局正在發生的寫照，在這個過程中，中國發揮的作用是變局進程的積極推動者。中國不會是憑藉實力地位介入局勢的大國，中國在中東的存在將真正回歸一個域外大國應有的角色。