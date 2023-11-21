美媒：中國潛艇科技進步　美國絕對主導地位時代將結束

美媒11月20日稱，中國在潛艇科技和海底探測能力方面有進步，正縮小中美軍隊之間的一個主要差距，這意味着美國在中國周邊海域擁有絕對主導地位的時代即將結束。報道指，這對美國為應對潛在台海衝突而制定的軍事計劃產生重大影響。



《華爾街日報》20日稱，在過去幾十年來，美國都不必太擔心中國的潛艇，因為它們噪音大，易於追蹤，而中國軍方卻很難探測到美國的超靜音潛艇。報道指，但目前中國潛艇科技有進步，研發新型潛艇以及用於探測美國潛艇的感應器，令中美之間的差距縮小。

內文指，衛星影像顯示，2023年初中國一艘核動力攻擊潛艇下水，它用泵噴推進系統（Pump-jet propulsion）取代螺旋槳，這是美國最新潛艇上使用的降噪科技首次出現在中國潛艇上。數個月前，位於中國葫蘆島的核動力潛艇製造基地的衛星圖像顯示，在廠內規劃的艇體部份比中國現有任何一艘潛艇的艇體都大，而廠的第二個現代化建造大廳已於2021年完工，這顯示該廠計劃提高產量。

中國已在南海和中國沿海其他地區建成或即將建成多個被稱為「水下長城」的水下感應器網絡。解放軍也派出更多巡邏機和直升機從海上浮標收集聲納資訊，以探測敵方潛艇。

報道指，以上這些事情發展意味着美國在中國周邊海域擁有絕對主導地位的時代即將結束。