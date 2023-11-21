以巴衝突｜習近平BRICS講話談3個當務之急　籲召開更權威國際和會

中國國家主席習近平11月21日在北京出席金磚國家（BRICS）領導人以巴問題特別視像峰會，並發表講話。他表示中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日全面解決。



這場特別視像峰會在21日晚上正式開始。

習近平表示當前形勢下，金磚國家就巴勒斯坦與以色列問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時，非常必要。

3個當務之急

他談到目前有3個當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

他稱不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定，中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

圖為2023年11月17日，中國國家主席習近平在美國三藩市出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。（Reuters）

以下為習近平講話全文：

推動停火止戰 實現持久和平安全

——在金磚國家領導人巴以問題特別視像峰會上的講話

尊敬的拉馬福薩總統，

各位同事：

本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。首先，我對金磚新成員國領導人表示歡迎，感謝拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）總統和南非政府為這次會晤所作的努力。當前形勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。

加沙地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加沙民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。中方支持10月27日聯合國大會緊急特別會議就巴以衝突通過的決議。中國作為聯合國安理會輪值主席，主持通過了安理會第2712號決議。各方應該將決議要求落到實處。

巴以局勢發展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。我多次強調，解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

本輪巴以衝突爆發以來，中方積極勸和促談，推動停火止戰。為緩解加沙人道主義局勢，中國已通過巴勒斯坦民族權力機構和聯合國機構提供了200萬美元緊急人道主義援助，通過埃及向加沙地帶提供了價值1500萬元人民幣的食品、藥品等緊急人道主義物資，並將根據加沙人民需要，繼續提供物資援助。中國作為本月聯合國安理會輪值主席，已經推動安理會通過相關決議，要求延長人道主義暫停和人道主義走廊的期限，保護平民，開展人道主義援助等。

各位同事！

金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台。今天，我們就巴以問題協調立場、採取行動，為擴員後的「大金磚合作」開了個好頭。中方讚賞南非作為今年主席國為推進金磚事業發展作出的重要貢獻。俄羅斯明年將接任主席國，中方願同其他成員一道，共同支持俄方工作，開創金磚合作新時代。

謝謝大家！