以巴衝突｜習近平BRICS講話談3個當務之急 籲召開更權威國際和會
中國國家主席習近平11月21日在北京出席金磚國家（BRICS）領導人以巴問題特別視像峰會，並發表講話。他表示中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日全面解決。
這場特別視像峰會在21日晚上正式開始。
習近平表示當前形勢下，金磚國家就巴勒斯坦與以色列問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時，非常必要。
3個當務之急
他談到目前有3個當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。
他稱不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定，中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。
以下為習近平講話全文：
推動停火止戰 實現持久和平安全
——在金磚國家領導人巴以問題特別視像峰會上的講話
尊敬的拉馬福薩總統，
各位同事：
本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。首先，我對金磚新成員國領導人表示歡迎，感謝拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）總統和南非政府為這次會晤所作的努力。當前形勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。
加沙地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加沙民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。中方支持10月27日聯合國大會緊急特別會議就巴以衝突通過的決議。中國作為聯合國安理會輪值主席，主持通過了安理會第2712號決議。各方應該將決議要求落到實處。
巴以局勢發展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。我多次強調，解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。
本輪巴以衝突爆發以來，中方積極勸和促談，推動停火止戰。為緩解加沙人道主義局勢，中國已通過巴勒斯坦民族權力機構和聯合國機構提供了200萬美元緊急人道主義援助，通過埃及向加沙地帶提供了價值1500萬元人民幣的食品、藥品等緊急人道主義物資，並將根據加沙人民需要，繼續提供物資援助。中國作為本月聯合國安理會輪值主席，已經推動安理會通過相關決議，要求延長人道主義暫停和人道主義走廊的期限，保護平民，開展人道主義援助等。
各位同事！
金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台。今天，我們就巴以問題協調立場、採取行動，為擴員後的「大金磚合作」開了個好頭。中方讚賞南非作為今年主席國為推進金磚事業發展作出的重要貢獻。俄羅斯明年將接任主席國，中方願同其他成員一道，共同支持俄方工作，開創金磚合作新時代。
謝謝大家！