朝鮮發射軍事偵察衛星　聯合國秘書長敦促平壤重新對話

朝鮮11月21日晚上宣布發射一枚軍事偵察衛星，領袖金正恩稱朝鮮會在短時間內再發射幾枚。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）強烈譴責事件，而韓國則決定暫停《919軍事協議》 部份內容，恢復韓朝邊境周圍的偵察和監視活動。



路透社及韓聯社報道，古特雷斯在聲明中再次呼籲朝鮮全面遵守聯合國決議案，同時敦促平壤方面重返對話之路。

另外正在訪問英國的韓國總統尹錫悅已經批准中止《九一九軍事協議》部分內容效力的議案，總理韓悳洙較早前表示，中止有關協議內容是為維護國家安全採取的必要措及最起碼的防禦措施，亦是符合韓國法律的正當舉措。

韓悳洙批評朝鮮發射偵察衛星嚴重違背聯合國安理會相關決議，是對首爾方面安全構成威脅的直接挑釁行為，並且反映出朝方根本沒有遵守《協議》的意願。

而韓國聯合參謀本部22日則稱，美日韓三國已共用朝鮮軍事偵察衛星發射相關資訊。報道同時引述消息人士指，美日韓計劃在本週末在朝鮮半島以南海域輪流進行美韓、美日韓海上聯合軍演。目前美軍核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）正停靠釜山港，核動力潛艇聖達菲號（SSN 763 USS Santa Fe）亦駛到濟州島。