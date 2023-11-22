韓國暫停《919軍事協議》部分內容　抗議朝鮮發射軍事偵察衛星

朝鮮昨晚（21日）宣布已成功發射一枚軍事偵察衛星，衛星正確進入運行軌道。朝中社報道，領袖金正恩視察了這次試射，並指朝鮮會在短時間內再發射幾枚，以加強監視能力。韓國方面隨後宣布，將暫停《919軍事協議》 部份內容，恢復韓朝邊境周圍的偵察和監視活動，以應對朝鮮發射衛星。



韓聯社報道，在朝鮮宣布第三次試射間諜衛星，且今次取得成功後，韓國的國家安全保障會議（National Security Council，NSC）發表聲明。聲明指出，政府將採取措施，暫停《919軍事協議》的部份內容，並恢復在軍事分界線（MDL）周圍地區，對朝鮮進行的偵察和監視行動，以增強韓軍識別朝鮮威脅及應對能力。

聲明指出，在朝鮮一再違反2018年協議，以及作出各種挑釁的情況下，韓方是採取合法步驟捍衛自身安全。聲明又補充，協議內其餘部份是否持續，將取決於朝鮮未來的行動。

韓國總統辦公室稱，會議由身在英國訪問的韓國總統尹錫悅主持，並聽取了參謀長聯席會議的通報。

2018年9月19日，朝鮮領袖金正恩和時任韓國總統文在寅舉行首腦會談後，共同簽署《平壤共同宣言》，附件包括《919軍事協議》，以防止南北韓發生軍事衝突。