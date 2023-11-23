Sam Altman重返OpenAI　分析：AI領域留住人才至關重要

美國人工智能研究公司OpenAI宣布，創始人奧爾特曼將重返公司並擔任行政總裁，董事會將進行部份改組。



OpenAI星期二（11月21日）在社媒平台X上發文稱，公司「原則上同意奧爾特曼（Sam Altman）回歸並出任行政總裁（CEO）」。貼文同時公布改組後的初始董事會成員，其中包括Salesforce前聯合行政總裁泰勒（任董事長）、美國前財長薩默斯和Quora行政總裁德安吉洛。

帖文說，各方正在就上述舉措「合作制定細節」。

奧爾特曼上周五（17日）突遭OpenAI解僱，並任命新的CEO希爾，在業內掀起軒然大波。包括科技巨頭微軟在內的投資者紛紛展開遊說，希望奧爾特曼回歸。數百名OpenAI員工在向媒體發布的信中威脅辭職，指外界對公司前景猜測不斷，董事會成員必須辭職。

奧爾特曼本週早些時候已經宣布加入微軟，領導一個人工智能（AI）研究團隊。不過現在看來，他要回OpenAI「官復原職」了。

Instagram市場策略師葉俊榮接受《聯合早報》訪問時指出，幾番波折後，奧爾特曼重返OpenAI，這可能是投資者想要看到的最好情況，也有助於公司回歸穩定，安撫投資人對於進一步動盪的緊張情緒。

這場風波顯示投資者認為在AI領域留住人才至關重要。奧爾特曼復職後，會繼續推動AI開發，這對微軟來說仍是有利的。

微軟向OpenAI投資了數十億美元，將其技術應用到搜尋引擎「必應」（Bing）等產品中。微軟的數據中心對於OpenAI旗下生成式AI應用ChatGPT的開發也至關重要。

微軟CEO納德拉曾說，OpenAI要「治理變革」，以避免類似的破壞性意外重演。他針對OpenAI董事會變動評價稱，這是「在通往更加穩定、知情和有效治理道路上，邁出的關鍵第一步」。

眼下，AI應用市場勢頭強勁。根據data.ai數據，今年第三季度，全球生成式AI手機應用下載量總計達到2億4000萬次。

新加坡AI應用下載量強勁增長發生在今年第一季度，下載量比上一季增四倍至49萬次。新加坡第三季度的AI應用下載量為76萬6000次，在ChatGPT、ChatBot及Ask AI三款AI應用中，ChatGPT的下載量位居榜首。按AI應用佔所有應用下載量的比率來算，新加坡是全球排名第十的市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

