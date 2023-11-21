鷸蚌相爭Microsoft得利？　一文看清OpenAI解僱Sam Altman始末

OpenAI董事會解僱行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），鬧得沸沸揚揚。奧爾特曼雖已被科技巨頭微軟（Microsoft Corporation）聘請過去，但整個事件距離完結篇還遠。



因為，OpenAI內部醞釀的離職潮隨時要爆發了。



本文獲《聯合早報》授權轉載，撰文：李可愛



OpenAI的700多名員工中，許多對奧爾特曼被解僱感到非常憤怒。這些員工在星期一（11月20日）發表一封致董事會的公開信中說，除非董事會辭職並恢復奧爾特曼和隨後辭職的總裁兼前董事會主席格布羅克曼（Greg Brockman）的職位，不然600多名員工要辭職並集體加入微軟。

圖為時任OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）2023年9月13日出席的一個關於人工智能的跨黨派論壇，有全體美國參議員出席。論壇民主黨籍的參院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）主持。（Reuters）

罷免奧爾特曼 首席科學家突然反悔

讓人意外的是，這些員工當中，竟然還包括董事會的首席科學家蘇茨克韋爾（Ilya Sutskever）。

蘇茨克韋爾是OpenAI的聯合創辦人，也是領導公司旗下研究人員的首號人物。他在這次罷免奧爾特曼的事件中，扮演重要的角色。

然而，不知為何，蘇茨克韋爾突然反悔。

他星期一晚上在社交媒體平台X上發貼文說：「我對自己參與董事會的罷免奧爾特曼深感遺憾。我從來沒有想過要傷害OpenAI。我熱愛我們共同建立的一切，我將盡一切努力讓公司重新團結起來。」

是什麼原因讓蘇茨克韋爾改變立場，不得而知，卻也耐人尋味。

微軟在事件中「賺到」

在整個事件中，最得利的要算是微軟了。OpenAI最新的市值是被評估為860億美元。目前微軟是擁有OpenAI的49％股份。微軟對這個在華爾街紅透半邊天的ChatGPT母公司OpenAI「異常鍾愛」，不然微軟就不會在過去接二連三在OpenAI注入資金。現在微軟在OpenAI已經注入超過130億美元了。

微軟要擁有OpenAI，錢應該不是問題，它顧慮的，應是收購受阻的問題。因為，美國、英國和歐盟的競爭主管機構一直都在密切關注新生人工智能市場的整合，微軟如要收購OpenAI，真得步步為營。微軟剛剛完成了對電子遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）的收購，這個收購行動就是因為受到了監管機構的激烈反對，拖了將近兩年，反反覆覆的重整之後才有結果。

圖為微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）2023年11月15日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）行政總裁會議。（Reuters）

微軟拉人跳槽比收購OpenAI簡單

試想，一旦微軟也要收購OpenAI，美國、英國和歐盟的競爭主管機構怎可能袖手旁觀呢？他們一旦插手，整個交易肯定又會像動視暴雪收購行動一樣拖上一段時間。前車可鑑，微軟不得不小心翼翼。

拉人跳槽，事情就簡單得多。奧爾特曼、格布羅克曼，以及600名OpenAI，甚至蘇茨克韋爾如果也加入，OpenAI就只是一個空殼。高科技重視的是人才，這麼做，與收購OpenAI真的沒有什麼不同，而且還更輕鬆、容易。

微軟說，它已經為OpenAI心懷不滿的各路人才提供了一個現成的家，並且也已經讓奧爾特曼和格布羅克曼開始工作了。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）還說，其他已加入微軟的前OpenAI員工還包括了3位頂級研究人員。

微軟看中的，應該是奧爾特曼一直在進行的研發計劃。奧爾特曼專注於建構通用人工智能（Artificial General Intelligence，簡稱AGI），所謂的AGI是指那些能夠執行達到或超過人類智能水平的各種任務的人工智能系統。

圖為馬斯克（Elon Musk）2023年11月1日出席英國人工智慧安全峰會期間，與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）握手。（Reuters）

奧爾特曼要建造AGI

奧爾特曼11月較早前曾公開說：「我們的願景是建造通用人工智能，弄清楚如何安全使用它……並找出它能夠帶來的好處。」

奧爾特曼要建造的AGI如能付諸實現，肯定又會讓整個人工智能領域出現新的局面。

反觀OpenAI，雖然它仍然擁有ChatGPT做為公司的強大後盾，但是全球大富豪馬斯克（Elon Musk）最近就推出了人工智能聊天機器人原型Grok，並稱僅經過4個月的開發就有成果。馬斯克展開的xAI計劃已經展示了構建強大的新模型的速度能有多快。它很快會成為OpenAI的競爭對手，而沒有了人才的OpenAI是沒有靈魂的軀殼，將是不堪一擊。

微軟在一個週末的時間，不費吹灰之力完全吸收OpenAI的核心。

微軟是否是因為天時地利人和而能夠順水推舟，整個事件又或是像一些業內人開始傳着的陰謀論？無論如何，鷸蚌相爭、漁翁得利。微軟的行政總裁納德拉還真是個高手。