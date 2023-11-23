「荷蘭特朗普」威爾德斯贏大選：主張反移民反歐盟及反伊斯蘭教

「阿根廷版特朗普」米萊（Javier Milei）剛在大選中獲勝，極右翼浪潮又繼續在歐洲大陸盡吹，荷蘭人也或將迎來他們自己的「荷版特朗普」。



據英媒當地時間11月22日報道，出口民調顯示，在當天舉行的荷蘭議會選舉投票中，反移民、反歐盟、反伊斯蘭教的極右翼民粹主義者威爾德斯（Geert Wilders）所領導的自由黨（PVV），有望取得最多選票，在眾議院150個席位中獲得35席，從而獲得大選的勝利。

報道稱，這比起其最接近的競爭對手——前歐盟委員會執行副主席、前歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）領導的的左翼聯盟（工黨和綠黨）多出10席，超出了所有人的預料。而即將離任的看守首相呂特（Mark Rutte）所屬的保守派自由民主人民黨（VVD），則以拿下24席的成績位居第三。

儘管威爾德斯及其政黨勝選，但由於反伊斯蘭教立場太過極端，因此右翼大黨自由民主人民黨和中間派新貴政黨新社會契約黨（New Social Contract，拿下20席）都反對同自由黨組閣以及讓威爾德斯出任首相。因此，外界預計，荷蘭新政府要到2024年上半年才有可能最終成立，鑑於沒有任何一個政黨獲得超過25%的選票，也存在組建少數黨政府的可能性。

路透社表示，出口民調通常是準確的，誤差幅度約為兩個議會席位。

荷蘭極右翼自由黨（PVV）領袖維爾德斯2023年11月22日在海牙出席選舉活動 (REUTERS)

路透社稱，自由黨、左翼聯盟和自由民主人民黨，分別達到35席、25席和24席，這一差距遠遠超過預期，而且似乎差距太大，無法改變選舉結果。

領導者自由黨的極右翼政客威爾德斯，一頭蓬鬆髮型，加上高喊「反移民」等口號，常被稱為「荷版特朗普」。選舉投票當天，在荷蘭海牙的一家咖啡館裏，威爾德斯的粉絲們爆發出歡呼聲，他們擁抱在一起，並將手臂高舉在空中。

在勝選演講中，威爾德斯誓言要結束「庇護和移民海嘯」。此前，威爾德斯在競選期間就利用了民間反移民情緒的浪潮，他將住房短缺歸咎於尋求庇護者的湧入，並利用人們對生活成本和負擔過重的醫療體系的普遍擔憂製造話題。今年7月，正是因為執政聯盟內部未能就移民政策達成一致，執政13年的荷蘭首相呂特宣佈其領導的聯合政府集體辭職，他繼續擔任看守首相直至新政府成立。

同時，威爾德斯自稱是匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的粉絲，他還明確「反歐盟」，敦促荷蘭控制邊境，大幅減少對歐盟的費用支付，並阻止任何新成員國的加入。他還一再表示，荷蘭應該停止向烏克蘭提供武器，稱荷蘭需要這些武器來保衛自己。

威爾德斯甚至希望舉行「脱歐公投」。《金融時報》就坦言，如果威爾德斯確定勝選，這將給歐盟帶來巨大衝擊波，比如在移民問題上，歐盟一直在努力吸收來自非洲和亞洲的新一波移民。

此前，歐洲就已有「明顯右傾」，不少國家內曾經處於邊緣地位的極右翼政黨已獲主流影響力。此前，法國和西班牙都是如此，而在去年的大選中，瑞典和意大利的右翼政黨也各自上台執政。兩個月前，同樣反歐盟的菲佐（Robert Fico）也重新掌權，成為新一任斯洛伐克總理（第四次擔任政府總理）。

除此之外，威爾德斯及其政黨還有嚴重的反伊斯蘭教的傾向，其對伊斯蘭教的一些煽動性觀點，甚至為自己招致了死亡威脅，他多年來一直在警察的嚴密保護下生活。他不僅主張禁止《古蘭經》和清真寺，2014年還曾在一次競選集會上侮辱摩洛哥人，被荷蘭法官判處歧視罪。

因此，荷蘭的一些伊斯蘭團體和摩洛哥人團體，對威爾德斯的勝選表示了擔憂。而在國外，其反伊斯蘭教言論也時常會引發巴基斯坦、印度尼西亞和埃及等穆斯林人口眾多國家的暴力抗議。在巴基斯坦，一名宗教領袖就發布過針對他的追殺令。

據報道，此次荷蘭大選共有來自26個政黨的1126名候選人參選角逐議會二院席位，即眾議院的150個席位。其中17個政黨已在眾議院中佔據席位。

圖為2023年11月23日在荷蘭海牙街頭，掛有威爾德斯的競選廣告（Reuters）

此次大選，威爾德斯及其自由黨無疑是最大贏家，但組閣仍面臨挑戰。路透社指出，自由黨最有可能嘗試同自由民主人民黨和新社會契約黨組建政府，三黨均主張限制移民。不過，自由民主人民黨和新社會契約黨的領導人均表示，由於極端的反伊斯蘭教立場，不會支持威爾德斯擔任首相或如何入閣同自由黨合作，因此自由黨可能無法組建聯合政府。

而荷蘭工黨領導人蒂默曼斯此前也排除了與威爾德斯合作的可能性。不過，在最近的競選活動中，威爾德斯表現出了更加務實的一面，比如軟化了其反伊斯蘭教的言論，他表示，為了組建和進入政府，他需要作出重大犧牲。

路透社分析稱，自由民主人民黨的領導人澤格留斯（Dilan Yesilgoz）也可能尋求同蒂默曼斯的左翼聯盟組建一箇中右翼政府，但這個組合不會成為多數，且黨派間分歧嚴重，需要作出重大犧牲和妥協。此外，荷蘭傳統上由多數政黨聯盟執政，但鑑於沒有一個政黨獲得超過25%的選票，少數黨政府也是該國過去行之有效的一種選擇。

據悉，組閣談判將從當地時間11月24日任命一位所謂的「探索者」（explorer）開始，此人將是一位政治局外人，他將聽取各方的意見，了解他們看到的和更傾向的可能性。外界預計，組閣談判可能將持續到2024年上半年。

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