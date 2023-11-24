英國年淨移民逾67萬人　辛偉誠減少移民承諾再受挫

英國政府數據顯示，截至2023年6月底，英國年淨移民人突破67萬人，對首相辛偉誠（Rishi Sunak）減少移民的承諾來說是一場打擊。



路透社報道，英國國家統計局（Office for National Statistics）11月23日公布一份移民數據報告稱，截至2023年6月底，英國的年淨移民人數從前一年的60萬7000人上升至67萬2000人。

報告同時上調截至2022年12月的淨移民人數，調整為74萬5000人，創下歷史新高。

統計局說：「雖然現在斷言這是否標誌着新一輪下降趨勢的開始還為時尚早，但這些最新的估計數據表明，（來英）移民速度正在放緩，同時向外移民的人數也在增加。」

報道指出，十多年來，高水平的合法移民一直是英國政治格局的一大組成要素，移民問題也是英國2016年投票脫離歐盟的推動力之一。

現階段的合法移民依然保持如此高的水平，在2024年大選來臨之際，對辛偉誠領導的保守黨來說不算個好消息。在一些選民看來，入境人數以及公共服務承受的壓力，將成為關鍵問題。

辛偉誠近來的工作重心是打擊非法移民，但他也希望減少合法移民的數量。不過，一些行業勞動力短缺，再加上英國政府需要根據特殊簽證計劃，來接納烏克蘭和香港的移民，這些因素都讓辛偉誠的控制移民工作面對挑戰。

國家統計局說，最近淨移民數字背後的主要群體是為工作而入境的移民群體，這類移民會在醫療和護理行業發揮作用；通過人道主義途徑抵達英國的人數則有所下降。

另據彭博社報道，報告發布當天，英國內政部長祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）在一份聲明中說，政府「完全致力於減少合法移民的數量」。

他說：「我們確實需要通過杜絕公司和個人利用和濫用簽證制度，來減少（移民）總人數」。內政部正在和政府各部門合作，對這問題採取進一步措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

