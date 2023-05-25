英國2022年淨流入逾60萬人破紀錄　辛偉誠再指移民數字太高

英國國家統計局（Office for National Statistics）5月25日表示，估計2022年的淨流入人口達到60.6萬，創下新高，英國首相辛偉誠接受傳媒訪問時稱移民數字太高，並談到英國已公布的減少移民數字措施。



英國國家統計局指，估計2022年移入英國的人口為116萬，移出則有55.7萬人。在移入的116萬中，92.5萬人為非歐盟公民、15.1萬來自歐盟國家，還有8.8萬人為英國公民。

根據官員估計，2022年有約11.4萬烏克蘭人及5.2萬香港人透過特別簽證計劃赴英長期居留。

統計局指「來自非歐盟國家的民眾到英國工作、學習，及出於人道主義目的，包括特殊事件，例如是來自烏克蘭和香港者，在過去18個月促成相對較高的移民水平，然而增長速度在最近數個季度放緩，可能顯示這些影響屬暫時性質。」

辛偉誠接受電視台採訪時表示移民數字「是太高了，就這麼簡單。我想把它降低。」他談到英國5月23日公布的新措施，將取消部份留學生帶家人陪同到英國的權利。新措施適用於自2024年1月或之後開始修讀課程的留學生。

這並非辛偉誠首次指移民數字太高，他5月19日時也曾稱合法移民數字過高，稱正考慮一系列選擇來降低它。