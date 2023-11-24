美國紐約市長亞當斯被控性侵　女子稱事發1993年索償500萬美元

撰文：蕭通
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美國民主黨籍的紐約市長亞當斯（Eric Adams）被入稟控告性侵，11月23日曝光的法庭文件顯示，一名女子指控亞當斯在1993年對她進行侵犯，當時兩人都為紐約市政府工作。亞當斯透過發言人否認指控，表示不認識原告，也不記得見過她。

提訟者是根據紐約州的《成人倖存者法案》（Adult Survivors Act），容許受害人即使訴訟時效已過，仍可向法院提出訴訟。紐約州法院已對亞當斯發出傳票，未提供案發具體細節，但指傳召涉及性侵犯、襲擊、就業歧視、報復、充滿敵意的工作環境，及故意對原告造成情緒困擾。

路透社報道，原告尋求至少500萬美元賠償 ，除亞當斯之外，被告還包括紐約市政府、紐約市警察局（NYPD）交通局等單位。紐約市警方暫未對案件作出回應。

亞當斯則透過發言人表示，不知道原告是誰，即使曾見過面，他也已經不記得了。但他絕對不會作出任信傷害他人的事情，也強烈否認任何此類指控 。

亞當斯捲入性侵風波之際，也正面對其他法律麻煩。11月6日，聯邦調查局 （FBI）扣查了亞當斯的電子設備。《紐約時報》報道，亞當斯2021 年的競選活動中，可能接受了包括土耳其政府在內的非法捐款，因此遭聯邦調查。

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