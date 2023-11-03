紐約市長亞當斯競選幕僚　疑涉貪腐遭FBI搜屋調查

美國紐約市政府官員和當地媒體消息稱，紐約市長亞當斯（Eric Adams）首席競選籌款人薩格斯（Brianna Suggs），11月2日遭聯邦調查局（FBI）調查人員搜查了寓所，並遭到FBI貪腐小組的調查。



路透社報道，民主黨籍市長亞當斯原定2日前往華府與聯邦政府官員會面，討論該市的非法移民危機，但他突然取消會晤，返回紐約。市長發言人 Fabien Levy表示，亞當斯獲悉與競選相關的問題，因此希望盡快返回紐約。

根據薩格斯在LinkedIn上的個人資料，她自 2017 年起一直為亞當斯工作。最初是亞當斯擔任布魯克林區長時，在其辦公室實習。

根據競選財務披露，她在2021年為亞當斯競選市長時籌集了1,840萬美元，並至少為他的2025年連任競選籌集270萬美元。FBI未透露調查原因及細節。《紐約時報》引述消息人士稱，薩格斯已接受FBI貪腐小組的查問。

路透社指出，近幾個月來，執法人員對多名與亞當斯相關人士進行調查。 今年7月，曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）宣布起訴六人，稱他們涉以非法手段為亞當斯籌集 2021年的選舉經費，但所有六名男子均不認罪。亞當斯未被起訴，他和其競選團隊均稱不知道指控中的計劃。

公開記錄顯示，亞當斯為2025年競選連任的活動，迄今已向薩格斯的顧問公司 Suggs Solutions 支付約98,000美元。

根據《紐約每日新聞》4月報道，薩格斯在為亞當斯籌集選舉經費的同時，也代表曼哈頓一位業主遊說政府，尋求延長他在市政府擁有的購物中心租約，或涉及利益衝突。