以巴停火｜多國傳媒確認轟炸停止　以軍警告巴人勿前往加沙北部

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯11月24日早上7時（香港時間下午1時）正式開始在加沙地帶停火4天。多間媒體在停火時間開始後，稱加沙地帶內的重型武器聲已停止。以軍警告加沙居民切勿前往北部。



路透社24日引述黎巴嫩「廣場」電視台（Al-Mayadeen）稱，在停火時間開始後，沒在加沙聽到任何轟炸聲。

美媒24日稱，身處以色列南部、靠近加沙的斯代羅特（Sderot）的記者指，在停火時間開始後的約18分鐘，重型武器的聲音停止，再過20分鐘後，加沙地帶傳來類似小型武器射擊的聲音，但看來空襲、火箭彈和炮火的發射已停止。

半島電視台（Al Jazeera）24日稱，身處沙加南部汗尤尼斯（Khan Younis）的記者表示，確認攻擊已經停止。記者說，加沙目前相對平靜，隨着戰機完全停止在加沙地帶上空飛行，這種平靜逐漸變得愈來愈明顯。

報道指，在加沙南部，有已在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）學校及醫院避難多天的民眾開始回家。

以軍表示，不會允許巴勒斯坦人在停火期間前往加沙北部，軍方會在停火線駐守。以軍稱，預料哈馬斯會試圖鼓勵或推動加沙平民嘗試返回加沙北部，而以方準備使用人群驅散的方法來防止這種情況發生。

以方又散發傳單，警告巴勒斯坦人不要北移。

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