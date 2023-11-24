以巴暫時停火　為局勢降溫及談判爭取時間

以巴達成的停火協議11月24日生效，期間雙方將釋放人質，及安排人道物資救援。但這次停火協議僅屬暫時，以色列聲言會繼續攻擊，戰事很可能不會因此結束。



哈馬斯在10月攻擊以色列期間擄走多名人質。根據協議，哈馬斯每釋放一名人質，以色列就會釋放3名巴勒斯坦囚犯。哈馬斯同意在4天內釋放50名以色列人質，以換取150名巴勒斯坦囚犯，名單亦已交予雙方確認。

圖為11月23日，加沙平民正等待裝飲用水。以色列的攻擊截斷了加沙的電力食水供應。（Reuters）

以色列聲言會繼續攻擊，哈馬斯亦表明準備繼續作戰。目前沒有跡象表明以色列有意停戰，或為戰爭後可能出現的情況制定計劃。

儘管如此，這次協議可望帶來一些變化。停火期間會有更多記者走進加沙，全面呈現破壞畫面；家庭團聚的場景，人質的慘況等都可以進一步增加國際輿論的聲音，帶來更大壓力。餘下的200名人質哈馬斯必然會增加條件，面對愈來愈大的國內外壓力，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）可能會應承。

如果事情得以順利進行，可為國際的談判爭取時間，讓目前的局勢降溫。即管戰事最終可能還是得繼續，以色列仍會被迫重新思考下一步行動，美國已明確表明反對以色列佔領加沙，這可能迫使以色列降低接下來的軍事行動強度，而不是如初期的狂轟濫炸。