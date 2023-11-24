BRICS｜巴基斯坦：正式申請加入金磚國家

據俄羅斯塔斯社11月24日報道，巴基斯坦外交部發言人布洛奇（Mumtaz Zahra Baloch）告訴記者，巴基斯坦已經正式申請加入金磚國家集團。



「是的，我可以證實，巴基斯坦已經正式提出加入金磚國家的請求。我們認為，金磚國家是發展中國家間的一個重要組織。」

她還提到，巴基斯坦與大多數「金磚國家」成員和近期受邀加入該組織的國家保持着友好關係。

「我們相信，巴基斯坦加入金磚國家，將為推動國際合作、振興包容性多邊主義發揮重要作用。」

「金磚國家」最初是指巴西、俄羅斯、印度和中國四國。2006年，巴西、俄羅斯、印度和中國四國外長舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。

2010年12月，四國在協商一致的基礎上，正式吸收南非加入機制。

今年8月，金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會宣佈，邀請沙特、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亞正式成為金磚大家庭成員。此前俄羅斯總統普京已簽署命令，決定在喀山舉行2024年金磚國家領導人峰會，2024年由俄擔任金磚國家主席國。

圖為俄羅斯總統普京2023年11月21日參與金磚國家特別視像峰會，螢幕畫面上出現一同參與峰會的中國國家主席習近平（Kremlin via REUTERS）

據俄媒11月22日報道，新任巴基斯坦駐俄大使賈邁利在接受塔斯社專訪時表示，巴基斯坦已經申請於2024年加入金磚國家合作機制，並希望俄羅斯這一過程中提供幫助。

「我們已經提交了申請，正在與各成員國進行接觸，爭取對巴基斯坦加入金磚的普遍支持，特別是俄羅斯的幫助。」

據中國外交部網站介紹，巴基斯坦奉行獨立和不結盟外交政策，注重發展同伊斯蘭國家和中國的關係。致力於維護南亞地區和平與穩定，在加強同發展中國家團結合作的同時，發展同西方國家的關係。支持中東和平進程。主張銷燬大規模殺傷性武器。呼籲建立公正合理的國際政治經濟新秩序。重視經濟外交。要求發達國家採取切實措施，縮小南北差距。

中國於去年擔任金磚國家主席國期間，啟動擴員進程，俄方對此表示支持。此後許多新興市場和發展中國家積極考慮加入金磚，超20國提出了申請。

就金磚國家擴員問題，中國外交部發言人汪文斌此前表示，中方將推動金磚各方繼續就擴員問題深入討論，在協商一致的基礎上制定擴員的標準和程序，期待更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。

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