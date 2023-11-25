福島核污水排海　中國促日本全面配合接受嚴格國際監督

中國常駐國際原子能機構代表李松大使11月24日在國際原子能機構（IAEA）11月理事會上發言，重申中方堅決反對日本福島核污水排海，敦促日方全面配合接受嚴格國際監督。



根據新華社，李松表示，中方堅決反對日方排海行徑，敦促日方停止排海，日本應該嚴肅對待國內外合理關切，本着負責任和建設性態度妥善處理福島核污水問題。

李松指出，中方要求國際原子能機構秘書處秉持客觀、公正、科學態度，加強與成員國的溝通，不斷加強對日國際監測安排，機構成員國、理事會應在對日國際監測安排完善過程中發揮作用，並對日方排海問題和國際監測安排進行定期審議。

李松強調，日本如果真的在福島核污水處置問題上負起責任，對處置的安全性有信心，就應更加開放、更加透明、更加合作，與利益攸關國家進行充分、有意義的協商，高度重視各方關切和意見，積極支持機構不斷完善和加強國際監測安排，中方敦促日方本着認真負責和建設性的態度，繼續與機構秘書處和成員國開展討論，全面配合接受嚴格國際監督。

他表示，中方願與利益攸關方共同努力，支持機構發揮主導作用，本着科學、負責的態度，積極參加在加強對日獨立、長期、有效國際監測安排方面的努力，切實防止日方排海行徑對海洋環境和人類健康造成長期危害。