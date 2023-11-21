日本福島核污水減量16儲存罐　尚有逾1,000個　排海前路渺茫

日本東京電力公司稱，自8月啟動福島第一核電站處理水排海後，廠區內保管的處理水減少16個儲罐的量，超出預期。但儲罐數量達1,000個以上，看不到實現約30年後排放完成及反應堆報廢的途徑，這一現狀毫無改變。



共同社稱，東電接受採訪時說，目前已有2.34萬噸處理水被排放。另外，為了用多核素去除設備處理新送來的污水目前達2160噸。第三次排放於星期一（11月20日）結束。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

作為處理水來源的核廢水每天由1至3號機組冷卻熔落核燃料的注水和流入的地下水產生。東電最初預計，2023年度內減少的處理水考慮增加部份為10個儲罐的量。減少量超過預期是因為核廢水產生量較少。東電原本預計每天產生100噸，但實際為三成左右，據悉導致原因可能是雨水較少等。

東電計劃在爭取完成反應堆報廢的2051年之前結束處理水排海，但只要還留有燃料碎片，污水就會產生。有估算顯示在1至3號機組的總量約為880噸，如何取出是反應堆報廢的最大難關。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋出核污水後，鏡頭拍得一艘收集海水的船，所得樣本將用於監測海中放射性物質含量。（Reuters）

東電曾計劃2023年度內在2號機組試驗性取出數克燃料碎片，但堆積物將原定用於取出的開口部分堵住，啟動工作很可能將推遲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

