日本福島核污水減量16儲存罐 尚有逾1,000個 排海前路渺茫
撰文：聯合早報
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日本東京電力公司稱，自8月啟動福島第一核電站處理水排海後，廠區內保管的處理水減少16個儲罐的量，超出預期。但儲罐數量達1,000個以上，看不到實現約30年後排放完成及反應堆報廢的途徑，這一現狀毫無改變。
共同社稱，東電接受採訪時說，目前已有2.34萬噸處理水被排放。另外，為了用多核素去除設備處理新送來的污水目前達2160噸。第三次排放於星期一（11月20日）結束。
作為處理水來源的核廢水每天由1至3號機組冷卻熔落核燃料的注水和流入的地下水產生。東電最初預計，2023年度內減少的處理水考慮增加部份為10個儲罐的量。減少量超過預期是因為核廢水產生量較少。東電原本預計每天產生100噸，但實際為三成左右，據悉導致原因可能是雨水較少等。
東電計劃在爭取完成反應堆報廢的2051年之前結束處理水排海，但只要還留有燃料碎片，污水就會產生。有估算顯示在1至3號機組的總量約為880噸，如何取出是反應堆報廢的最大難關。
東電曾計劃2023年度內在2號機組試驗性取出數克燃料碎片，但堆積物將原定用於取出的開口部分堵住，啟動工作很可能將推遲。
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