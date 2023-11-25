人質返回以色列與家人團聚落淚　哈馬斯料稍後釋放第二批人質

以色列與哈瑪斯停火協議在11月24日生效，被關押在加沙的13名以色列、10名泰國和1名菲律賓人質獲釋。以色列24日表示，11名外國人質已被送往特拉維夫市附近醫療中心進行檢查，獲釋人質與家人團聚時皆不禁落淚。



以色列釋放拘留獄中的39名巴勒斯坦婦孺後，哈馬斯同樣將24名人質移交在加沙的紅十字會。以色列外交部表示，獲釋的11名外國人質包括10名泰國和1名菲律賓人。

以色列衛生部門指出，這11人已送往特拉維夫附近的沃爾夫森醫療中心（Wolfson Medical Center），經初步檢查顯示情況良好，將繼續留院觀察。醫療中心指出，其中5名獲釋的婦人和家人團聚，房間裏的人淚流滿面。醫療中心主任恩格爾（Anat Engel）向獲釋人員表示：「你們終於回到家了，要待在安全的地方。」

圖為11月25日，一批被扣押的泰國人及協助他們獲釋的人員，在以色列特拉維夫附近的醫院合照。（Reuters）

哈瑪斯在25日再釋放第二波人質，以色列總理辦公室聲明表示，以色列國防軍已收到了第二份的人質名單。聲明指當局已通知家屬，但在人質平安獲釋前不會對外公布名單。

作為與哈瑪斯達成的協議的一部份，以色列會同樣釋放被囚的巴勒斯坦人。

另外，泰國外交部25日發表聲明，獲釋的10名泰國人將在48小時後返回泰國，並向所有參與談判的各方致謝。外交部又表示，目前仍有20名泰國人遭哈馬斯扣押。