國際紅十字會確認加沙釋放24人質　卡塔爾：39巴勒斯坦人獲釋

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）達成暫時停火4天的協議後，11月24日起停火，根據協議，兩方分別會釋放部份囚犯與人質，其中哈馬斯會在24日釋放首批13名在加沙地帶（Gaza Strip）的人質。國際紅十字會其後確認加沙已釋放24人質。



紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）在X（前稱Twitter）稱：「我們欣慰地確認24名人質已安全釋放。」

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）也在X表示，作為以色列和哈馬斯之間停火協議的一部分，共39名在以色列監獄中被拘留的婦女和兒童獲釋。

以色列電視台報道，人質已轉交給紅十字會人士，他們正前往加沙與埃及邊境的拉法口岸。

路透社24日引述一名以色列官員指，以方會出動軍用運輸直升機到埃及，接走人質。

大批傳媒與民眾2023年11月24日聚集在埃及邊境的拉法口岸，等待人質獲釋（Reuters）

負責斡旋、促成兩方臨時停火的中東國家卡塔爾表示，首批人質會在當地時間約下午4時（香港時間晚上10時）獲釋，首批為13人，全部是婦女和兒童，家庭將獲優先考慮。同一家庭的人質，將被集中在同一批次獲釋。人質獲釋的時間，會在停火期間「每天特定的時間範圍內」。

紅十字會（Red Cross）獲指定為接收人質的機構。

根據協議，哈馬斯每釋放1名以色列人質，以方會釋放3名巴勒斯坦囚犯，包括婦女和兒童。在這4天停火期間，哈馬斯會釋放50名人質，以色列則會釋放150名被囚禁的巴勒斯坦人。

另外12名泰國籍人質獲釋

在以色列與哈馬斯協議之外，哈馬斯24日也釋放12名泰國籍人質。阿拉伯媒體《新阿拉伯人報》23日引述消息人士報道，在伊朗調解下，哈馬斯決定會釋放被扣押在加沙地帶的23名泰國人。