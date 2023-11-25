朝媒：金正恩視察偵察衛星傳回照片　包括首爾及美軍基地

朝鮮官方媒體週六（11月25日）報道，朝鮮領導人金正恩檢視了新軍事偵察衛星照片傳回來的「主要目標地區」照片，包括韓國首都首爾和美國軍事基地所在的城市。



路透社引述朝中社稱，金正恩週五走訪朝鮮國家航空航天技術局平壤總控制中心，仔細檢查了當天上午9時21分發來的衛星照片，包括朝鮮境內一些地區的圖像。

朝中社指這些照片是偵察衛星週五早上飛越朝鮮半島時拍攝的，首爾、木浦、山脈、平澤和烏山被攝入鏡頭，這幾個地方都是美國和韓國的軍事基地所在。

報道稱，「國家航空航天局向金正恩報告了拍攝韓國傀儡地區的計劃，以及為偵察衛星進行微調的程序」，衛星微調程序週六將繼續進行。

週六在朝中社發表的另一篇評論中，朝鮮批評美國向其「傀儡」提供先進武器，並表示在朝鮮半島即使只出現一個小火花，也會引發全球核戰。

報告稱，「美國最好考慮它向傀儡軍隊提供武器將帶來的災難性後果」。

朝鮮11月21日晚間發射一枚軍事偵察衛星，宣布成功將衛星送上地球軌道，也收到美國關島基地的衛星照片。

韓國國情院23日說，北韓這次成功發射偵察衛星，背後有俄羅斯協助的可能性極大。 雖然目前尚未發現進行第七次核子試驗跡象，但只要朝鮮領導人金正恩一聲令下，隨時都能進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

