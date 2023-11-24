金正恩隨時下令攻韓？朝鮮半島為何風雲再起？

朝鮮國防部11月23日發表聲明宣佈，即刻起，朝方將不再受制於韓朝《九·一九軍事協議》的約束，將在軍事分界線（MDL）地區部署武力和軍事裝備。此前11月21日，朝鮮成功發射軍事偵察衛星，22日韓國隨即宣佈中止《九·一九軍事協議》部分條款效力，展開對朝偵察工作。

《九·一九軍事協議》是2018年9月19日時任韓國總統文在寅和朝鮮國務委員長金正恩達成的系列協議的軍事部分，其核心內容是，以軍事分界線為準，在陸上各5公里、海上各40公里、空中各不超過25公里處劃設緩衝區，防止朝韓發生意外軍事衝突。

儘管韓國統一部官員表示，這不是朝方能夠單方面宣佈廢止的協議。韓國政府從未同意廢止《九·一九軍事協議》。但不少分析認為，韓國部分撕毀協議後，朝鮮國防省當天發表的聲明是對《九·一九軍事協議》的「實際無效化宣言」，相當於拔掉了韓朝關係最後的安全栓，韓朝之間發生偶發性軍事衝突的可能性大增。

朝鮮半島局勢為什麼會發展到如今瀕臨衝突的地步？

朝鮮2023年11月21日發射偵察衛星「萬裏鏡-1號」，金正恩與其他朝方人士慶祝。（ KCNA via REUTERS ）

尹錫悦政府上台後，朝韓關係開始惡化。雖然是朝鮮率先宣佈不受制於《九·一九軍事協議》，但是韓國方面廢除軍事協議的討論早就已經有了。2022年9月19日《九·一九軍事協議》簽署四周年，韓國政府和國民力量黨、共同民主黨就協議意義和今後是否履行的問題意見不一。文在寅政府時期將中央政府世宗辦公樓報勳處會議室命名為「和平室」，而在2022年9月19日「和平室」被改為 「范弗利特廳」，范弗利特（James Alward Van Fleet）是朝鮮戰爭時美軍第八集團軍司令官。更改會議室名字的做法，意在強調韓美同盟而不是韓朝關係。

韓國總統尹錫悦2023年1月4日就去年年底朝鮮無人機侵入首都圈指示，若朝鮮再次侵犯韓國領土、挑釁主權時，考慮中止韓朝《九·一九軍事協議》的效力。這是尹錫悦首次直接提及「中止軍事協議」。在此次朝鮮發射偵查衛星之前，韓國軍方和國安會不同尋常地提前發出警告被廣泛解讀為，是在為終止《九·一九軍事協議》效力做準備。因此，在朝鮮發射偵查衛星後中止協議的部分條款是韓國的既定動作。

2023年6月15日，韓國的K-2坦克參加美韓美聯合軍事演習。（路透社）

尹錫悦政府代表了韓國政治中的親美日力量，其政治光譜和文在寅本身就是不同的，尹錫悦上台相當於韓國政府外交政策上的回調，撤銷前政府同朝鮮的和解類協議是題中之義。局面回歸緊張在所難免。

朝鮮半島處於大國對抗前言。這是半島局勢註定會不穩定的更深層次原因。拜登政府上台後，致力於重振美國全球外交的基石——盟邦關係。美國希望利用朝鮮這個敵人來綁定同韓國日本，並不介意緊張局面，核動力航母開赴朝鮮半島等行為在一定程度上加劇了局勢的緊張。

以往朝鮮屢屢發射衛星、進行核試驗挑動局勢緊張，不利於中國和平發展環境的構建，如今中美矛盾已經公開化，中美關係的鬥爭因素遠大於合作。朝鮮如果向美韓發難，對中國來說不失為同盟力量出擊，並非是不可接受的。中朝關係近年來翻過受核試驗影響的篇章說明在應對美國挑戰時，中國仍然需要朝鮮這樣的朋友。朝韓關係無法避免終將受到中美關係的影響。因此，中國還沒有到慫恿朝鮮挑釁的地步，但是對於朝鮮發射衛星等行為的容忍度在增加，中國積極在聯合國為放鬆對朝鮮制裁奔走就是證明。

朝鮮領導人金正恩2023年9月訪問俄羅斯在俄羅斯領導人普京的陪同下參觀軍事設施航天發射場。（路透社）

另外一對深刻影響半島的大國鬥爭是美俄。烏克蘭戰爭本質上是美俄的鬥爭。深陷戰爭的俄羅斯近來突然加強了同朝鮮的軍事合作。有聲音指朝鮮為俄羅斯提供了武器支援，俄羅斯則在衛星發射技術等領域為朝鮮提供了指導，這是朝鮮在經歷兩次發射失敗之後，前不久成功發射偵察衛星的關鍵。

朝鮮半島出現事態能夠從一個側面牽動美國的精力，減輕烏克蘭一線俄羅斯的戰略負擔。俄羅斯非常樂見朝鮮半島衝突事件的發生。如果俄羅斯向朝鮮提供了技術支持，那麼俄羅斯則充當了朝韓軍事協議失效的點火者角色。

中朝關係近年來日漸升温。圖為2019年6月中國國家主席習近平訪問朝鮮，習近平夫婦和金正恩夫婦在庭院內散步交談。（新華社）

朝鮮是否挑起衝突取決於衝突是否對自己有利。朝鮮積極謀求軍事力量增長，俄羅斯能夠提供軍事技術支持，中國能夠提供經濟外交等各方面的援助，朝鮮對自身的角色心知肚明。同美韓的大戰不會發生，但是利用小規模的衝突來敲打美韓，並非不能做。

尹錫悦政府向美國靠攏，也是看中了利用大國對抗為自身爭取利益。尹錫悦政府提出建立「全球樞紐國家」的戰略目標，謀求國際地位躍升，積極迎合美國「印太戰略」，設法躋身美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、七國集團（G7）等「核心圈層」，離不開美國的支持和提攜。

總體而言，朝韓關係夾雜了兩國內部的訴求，同時也是中美關係、俄美關係的延伸。大國鬥爭的加劇，為地區局勢繪就了動盪的底色。