COP28｜聯合國氣候高官：各國領袖不應再浪費時間

第28屆聯合國氣候峰會（COP28）即將在阿聯酋杜拜（Dubai）舉行，《聯合國氣候變化框架公約》秘書處執行秘書斯蒂爾（Simon Stiell）認為，各國領袖應開始行動應對減少碳排放問題，指今年的氣溫急升問題令大家身處災害的最前線。



《衛報》11月24日刊登斯蒂爾的訪問，他表示大家一直都是討論如何保護與自己距離甚遠的氣候變化前線民眾，但現在卻一同身處最前線，而且大部分政府卻繼續「漫步」。

全球氣溫近月打破紀錄，導致今年成為史上最炎熱的一年，迫近各國同意保持的氣溫比工業革命前上升攝氏1.5度的門檻，而且在沒有迫切及極端行動下，更有可能超出該門檻多3度的危機。

斯蒂爾稱，政府需要列出及採取有效的應對氣候變化方案，包括可再新能源、電動化交通、在全球經濟減碳等。他認為外界會關注COP28，並期待這次峰會可以商討有關方案及迫切採取行動。

COP28的其中一個關鍵議題是向受到氣候災害打擊的最貧窮及高危社群提供救援和復原資助，多國同意就設立有關基金設立藍圖，惟富裕國家尚未承諾捐款。斯蒂爾指出，這次COP是為大家提供承諾捐款的機會，就如何利用基金及規模向外界發出強烈訊號。