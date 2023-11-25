澤連斯基：美國會支持、歐盟援助、入歐是烏克蘭需要的三大勝利

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，烏克蘭需要在國際上取得三項關鍵的「勝利」。



路透社報道，澤連斯基星期五（11月24日）在基輔的新聞發布會上說，烏克蘭需要獲得美國國會和歐盟批准的大型援助配套，還要取得歐盟同意正式啟動烏克蘭的入盟談判。

澤連斯基說：「我們需要取得三大勝利。第一個是在美國國會取得勝利。這是一個挑戰，並不容易，但我們正在盡一切努力。」

美國總統拜登（Joe Biden）上個月要求國會批准向烏克蘭提供數十億美元的軍事援助，但美國國會上週通過的臨時支出法案並未包括為烏克蘭提供的撥款，這令人擔憂烏克蘭撥款將無法在美國國會通過。

一群極右派共和黨人公開反對向烏克蘭提供更多援助，理由是美國納稅人的錢應該用於美國國內。 不過美國國會中的大多數共和黨人和民主黨人仍然是支持援助烏克蘭的。

澤連斯基也瞄準了歐盟早些時候宣布，將為烏克蘭提供的500億歐元一攬子計畫。 這項計劃尚未獲得批准，並且一直遭到匈牙利的反對。

澤連斯基說：「我們需要爭取的第二個目標，是歐盟的500億歐元一攬子計劃；第三個目標是就我們成為歐盟成員國進行談判。」

基輔希望歐盟成員國能在12月14日和15日在布魯塞爾舉行的歐盟高峰會上達成一致，正式啟動烏克蘭加入歐盟的漫長談判進程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

