普京出席G20視像峰會　稱俄羅斯從未拒絕與烏克蘭談判

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月22日出席二十國集團（G20）領導人視像峰會，這是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，他首次和西方國家領導人參加同一活動。他稱俄羅斯從未拒絕就烏克蘭問題進行和談。



俄衛網22日稱，普京問：「在烏克蘭的戰爭不能不令人震驚，但在烏克蘭的政變以及對那裏和巴勒斯坦平民的滅絕，難道就不令人震驚嗎？」他問為甚麼世界各國領導人對聯合國秘書長關於加沙地帶（Gaza Strip）已變成巨型兒童墳場的說法「不感到震驚」。他指戰事永遠是悲劇，人們應考慮如何阻止它。他說俄羅斯正在履行其在能源和糧食方面的義務。

他表示，破壞運輸和物流鏈以及國際結算渠道，還有「國家恐怖主義行為」，是為消除競爭者並獲優勢，使用的不公平競爭手段。他稱一個令人髮指的例子就是破壞北溪天然氣管道（Nord Stream） 。

他指G20模式是經濟管理的重要結構，尤其是在對抗企圖仍在繼續的情況下。他說俄羅斯贊同開放的國際合作，重要的是重啟世界貿易組織（WTO）並加強發展中經濟體的作用。

普京稱目前全球經濟形勢需要集體共識決策，甚至是在整個世界範圍內需要集體共識決策，這些決策能反映大多數國際團體的主張，不僅是已發展國家的，還有發展中國家的。他指全球經濟所面臨的巨大壓力是由一些國家的不經周密考慮的宏觀經濟政策導致。