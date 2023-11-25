西班牙比利時與以色列爆罵戰　歐洲2國首相促停殺平民　以方抗議

撰文：外部來稿
出版：更新：

當地時間11月24日，以色列和西班牙外交爭端繼續升級，兩國外長互相「惡語相向」，並雙雙召見對方大使予以抗議。

自本輪巴以衝突以來，西班牙多次指責以軍罔顧加沙地帶平民的人權。當天，西班牙和比利時首相訪問連接加沙和埃及的拉法過境點，期間西班牙首相桑切斯譴責以軍「不分青紅皂白地殺害無辜平民」。隨後，以色列外長控訴桑切斯「支持恐怖主義」，而西班牙外長反擊稱以方指控「不可接受」。

當地時間11月23日和24日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）和比利時首相德克羅
（Alexander De Croo）結伴出行中東地區，先後會見了以色列總理內塔尼亞（Benjamin Netanyahu）、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）。桑切斯表示，西班牙政府致力於「兩國解決方案」、建立巴勒斯坦國，並呼籲結束無休止的暴力循環。

24日，二人來到拉法過境點，並舉行新聞發布會。會上，桑切斯再次呼籲在加沙地帶實現持久的人道主義停火，「以扭轉加沙人民正在經歷的災難性局面」。他指出，以色列的軍事行動沒有遵守人道主義法，「不分青紅皂白地殺害無辜平民，包括數千名兒童」，「這是完全不可接受的。」

西班牙首相桑切斯（左）和比利時首相德克羅（右）2023年11月23日在約旦河西岸拉姆安拉（Ramallah）會見阿巴斯（中）（Reuters）

德克羅表達了相似觀點，稱「停火刻不容緩，解決衝突的唯一途徑是對話」。他表示：「現在需要停止殺害平民，已經有太多人傷亡了……對加沙的破壞是不可接受的。我們不能接受一個社會正在被毀滅。」

然而，西班牙和比利時領導人的表態，引起了以色列方面的強烈不滿。

當日晚些時候，內塔尼亞胡辦公室發布聲明，表示「強烈譴責」桑切斯和德克羅的言論，「這些言論沒有讓哈馬斯為其犯下的反人類罪承擔全部責任，哈馬斯屠殺了我們的公民，並把巴勒斯坦人當作人體盾牌」。

以色列外交部長科恩（Eli Cohen）則在一份聲明中指責桑切斯和德克羅的「虛假聲明」「助長了恐怖主義」，並表示他已召見兩國大使，要求他們對這些言論進行解釋。他同時強調，以色列將在「臨時停火」時間結束後「恢復戰鬥行動，直至哈馬斯在加沙地帶的統治被消除並釋放所有人質」。

對於以色列的怒火，西班牙選擇據理力爭。西班牙外交大臣阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）同日發布視像聲明，稱以方的指控」是錯誤的，是不可接受的」，西班牙「斷然拒絕」。他還說，他已經召見了以色列駐西班牙大使，要求對方解釋以色列政府的指控。

西班牙首相桑切斯2023年11月23日到訪以色列南部貝埃里基布兹（Kibbutz Beeri）（Bellacasa/Moncloa Palace/Handout via REUTERS）

本輪巴以衝突爆發以來，比利時和西班牙兩國成為美西方國家中的「另類」。路透社稱，這兩國領導人在歐盟國家領導人中「最直言不諱」，多次強調以色列停火和尊重加沙平民人權的必要性。

早在10月17日，西班牙社會權利和2030議程大臣、左翼政黨「我們能」黨領導人貝拉拉（Ione Belarra）便發布聲明，呼籲西班牙政府向國際刑事法院申請，以戰爭罪起訴內塔尼亞胡和哈馬斯。11月初，貝拉拉再次斥責以色列「有計劃的種族滅絕」，呼籲西班牙及其他國家應與以色列斷交，並實施制裁。

比利時對於以色列的批評也是直接了當。11月9日，比利時副首相德敘特（Petra De Sutter）呼籲政府對以色列採取制裁措施，並調查在加沙醫院和難民營發生的轟炸事件。10日，比利時首相德克羅也發聲，敦促歐盟「出手」，制裁以色列「極端暴力分子」。

本文獲觀察者網授權轉載

人質返回以色列與家人團聚落淚　哈馬斯料稍後釋放第二批人質拜登讚美國外交努力促成以色列哈馬斯停火4天　稱這只是開始以色列防長指加沙休戰僅短暫停　西班牙首相：需實現永久停火美國駐黎巴嫩大使館：與以色列邊境地區已平靜12小時
西班牙
比利時
以巴衝突
以巴戰爭
巴勒斯坦
以色列