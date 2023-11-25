西班牙比利時與以色列爆罵戰　歐洲2國首相促停殺平民　以方抗議

當地時間11月24日，以色列和西班牙外交爭端繼續升級，兩國外長互相「惡語相向」，並雙雙召見對方大使予以抗議。



自本輪巴以衝突以來，西班牙多次指責以軍罔顧加沙地帶平民的人權。當天，西班牙和比利時首相訪問連接加沙和埃及的拉法過境點，期間西班牙首相桑切斯譴責以軍「不分青紅皂白地殺害無辜平民」。隨後，以色列外長控訴桑切斯「支持恐怖主義」，而西班牙外長反擊稱以方指控「不可接受」。

當地時間11月23日和24日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）和比利時首相德克羅

（Alexander De Croo）結伴出行中東地區，先後會見了以色列總理內塔尼亞（Benjamin Netanyahu）、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）。桑切斯表示，西班牙政府致力於「兩國解決方案」、建立巴勒斯坦國，並呼籲結束無休止的暴力循環。

24日，二人來到拉法過境點，並舉行新聞發布會。會上，桑切斯再次呼籲在加沙地帶實現持久的人道主義停火，「以扭轉加沙人民正在經歷的災難性局面」。他指出，以色列的軍事行動沒有遵守人道主義法，「不分青紅皂白地殺害無辜平民，包括數千名兒童」，「這是完全不可接受的。」

西班牙首相桑切斯（左）和比利時首相德克羅（右）2023年11月23日在約旦河西岸拉姆安拉（Ramallah）會見阿巴斯（中）（Reuters）

德克羅表達了相似觀點，稱「停火刻不容緩，解決衝突的唯一途徑是對話」。他表示：「現在需要停止殺害平民，已經有太多人傷亡了……對加沙的破壞是不可接受的。我們不能接受一個社會正在被毀滅。」

然而，西班牙和比利時領導人的表態，引起了以色列方面的強烈不滿。

當日晚些時候，內塔尼亞胡辦公室發布聲明，表示「強烈譴責」桑切斯和德克羅的言論，「這些言論沒有讓哈馬斯為其犯下的反人類罪承擔全部責任，哈馬斯屠殺了我們的公民，並把巴勒斯坦人當作人體盾牌」。

以色列外交部長科恩（Eli Cohen）則在一份聲明中指責桑切斯和德克羅的「虛假聲明」「助長了恐怖主義」，並表示他已召見兩國大使，要求他們對這些言論進行解釋。他同時強調，以色列將在「臨時停火」時間結束後「恢復戰鬥行動，直至哈馬斯在加沙地帶的統治被消除並釋放所有人質」。

對於以色列的怒火，西班牙選擇據理力爭。西班牙外交大臣阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）同日發布視像聲明，稱以方的指控」是錯誤的，是不可接受的」，西班牙「斷然拒絕」。他還說，他已經召見了以色列駐西班牙大使，要求對方解釋以色列政府的指控。

西班牙首相桑切斯2023年11月23日到訪以色列南部貝埃里基布兹（Kibbutz Beeri）（Bellacasa/Moncloa Palace/Handout via REUTERS）

本輪巴以衝突爆發以來，比利時和西班牙兩國成為美西方國家中的「另類」。路透社稱，這兩國領導人在歐盟國家領導人中「最直言不諱」，多次強調以色列停火和尊重加沙平民人權的必要性。

早在10月17日，西班牙社會權利和2030議程大臣、左翼政黨「我們能」黨領導人貝拉拉（Ione Belarra）便發布聲明，呼籲西班牙政府向國際刑事法院申請，以戰爭罪起訴內塔尼亞胡和哈馬斯。11月初，貝拉拉再次斥責以色列「有計劃的種族滅絕」，呼籲西班牙及其他國家應與以色列斷交，並實施制裁。

比利時對於以色列的批評也是直接了當。11月9日，比利時副首相德敘特（Petra De Sutter）呼籲政府對以色列採取制裁措施，並調查在加沙醫院和難民營發生的轟炸事件。10日，比利時首相德克羅也發聲，敦促歐盟「出手」，制裁以色列「極端暴力分子」。

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