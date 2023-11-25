王毅晤日本外相談重建戰略互惠關係3點：在台灣問題信守承諾

中國外交部長王毅11月25日在韓國釜山出席中日韓外長會期間會見日本外相上川陽子，他在說到重建戰略互惠關係時談到3點，包括日方應在台灣問題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政。



中國外交部指，王毅在談到重建戰略互惠關係時稱，一要樹立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅、互爲合作夥伴，各自堅持和平發展。

他稱，二要尊重彼此正當關切，日方應在台灣問題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政。他指福島核污染水排海事關海洋安全和民眾健康，中方反對日方的不負責任做法，當前需要建立各利益攸關方全面、有效、獨立推進的長期監測機制。

他指，三要加強互利合作，共同抵制逆全球化和保護主義，切實維護產供鏈穩定暢通，雙方同意積極探討舉行新一輪經濟高層對話和高級別人文交流磋商機制會議，適時舉行中日戰略對話以及中日安全對話和外交當局定期磋商。

中國外長王毅2023年11月25日在韓國會見日本外相上川陽子（中國外交部）

中國外交部引述上川陽子表示，兩國領導人在三藩市達成重要共識，確認戰略互惠關系定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的日中關係，同意加強互利合作、共同應對氣候變化等全球問題。

她指日方願同中方緊密協調，加強對話溝通，不斷積累積極因素，推動日中關係沿着兩國領導人指明的方向向前發展，日方在台灣問題上的立場沒有變化，願本着建設性的態度，通過對話尋找解決核廢水排海問題的適當途徑。

中方指，雙方同意積極探討舉行新一輪經濟高層對話和高級別人文交流磋商機制會議，適時舉行中日戰略對話以及中日安全對話和外交當局定期磋商。

雙方還就朝鮮半島局勢等交換意見。