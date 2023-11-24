法國外長訪華分別晤李強與王毅　中方倡中法航班重返疫情前水平

法國外長科隆納（Catherine Colonna）訪華，11月24日分別與中國國務院總理李強及中國外長王毅會面。王毅在中法高級別人文交流機制會議上談到，希望各部門加緊磋商，推動中法兩國航班回到疫情前水平。



央視新聞24日報道，李強在北京會見科隆納時稱，今年以來，在中國國家主席習近平和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）戰略引領下，中法關係穩健發展，爲世界注入確定性和正能量。

他稱中方願同法方一道落實好兩國元首重要共識，以明年中法建交60周年爲契機，堅持互尊互信、互利共贏、同舟共濟，照顧彼此核心利益和重大關切，加深雙方互利合作，攜手應對氣候變化等全球挑戰，將中法全面戰略夥伴關係打造得更加穩固和富有活力，更好促進兩國和世界繁榮發展。

他希望法方積極推動歐方堅持自由貿易精神。科隆納表示，法方願同中方進一步加深各領域交流合作，共同應對氣候變化等全球挑戰，爲維護世界和平、促進共同發展發揮大國作用。

王毅（右）與法國外長科隆納（左）2023年11月24日共同見記者（Reuters）

中國外長王毅24日則與科隆納在北京大學舉行中法高級別人文交流機制第六次全體會議，王毅表示希望各部門加緊磋商，推動中法兩國航班回到疫情前水平。

他又指中方決定對法國短期來華人員實施15天免簽證政策。法方對中方決定表示感謝，並表示願意同中方加強教育、旅遊和文化等方面的合作。