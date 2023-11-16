英國新任外相卡梅倫訪問烏克蘭

英國外交部長卡梅倫（David Cameron）星期四（11月16日）抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，並會見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），重申了英國對烏克蘭的支持。



曾經擔任英國首相的卡梅倫星期一（13日）才剛出任外交部長。在澤連斯基辦公室發佈的影片中，卡梅倫強調了英國對烏克蘭的支持。澤連斯基對此表示感謝。英國此舉正值中東衝突轉移了全球對烏克蘭與俄羅斯戰爭的注意力，這場戰爭目前已進入第21個月。

路透社引述澤連斯基說：「世界並沒有那麼關注烏克蘭戰場局勢，這種焦點分散確實於事無補。」

連斯基在社交媒體賬號X發布他與卡梅倫會面的影片：

自俄羅斯於2022年2月發動對烏克蘭的全面戰爭以來，英國一直是烏克蘭的親密盟友。

卡梅倫說：「我們將繼續向你們提供道義支持和外交支持。」他補充道，英國將與其盟友合作「確保注意力集中在烏克蘭」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，他和卡梅倫在外交部舉行會談。庫列巴通過社交媒體表明：「英國仍然堅定不移地向烏克蘭提供武器，加強雙方的聯合生產，並消除俄羅斯在黑海地區的威脅。」

烏克蘭正試圖建立一條黑海航運走廊，以重振其海運出口。莫斯科於7月退出聯合國斡旋的一項協議，該協議允許部份糧食出口。

本文獲《聯合早報》授權轉載

